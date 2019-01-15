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Солнце в Петербурге светило меньше 90 минут за весь декабрь

Петербургский Гидрометцентр рассказал, что за весь декабрь 2018 года солнце светило около 1,4 часа. 

Отмечается, что средняя температура воздуха в городе была выше нормы на 1,4 градуса, то есть около -3. Осадков за этот месяц выпало 35, 2 %, то есть 69 % от климатической нормы. 

Солнце радовало петербуржцев 12 и 13 января. 

 

Стало известно, какая зима ждет петербуржцев в этом году

Общие тенденции в прогнозе на январь и февраль говорят о том, что зима в целом не будет суровой, говорят синоптики. 


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