Солнце в Петербурге светило меньше 90 минут за весь декабрь

Петербургский Гидрометцентр рассказал, что за весь декабрь 2018 года солнце светило около 1,4 часа.

Отмечается, что средняя температура воздуха в городе была выше нормы на 1,4 градуса, то есть около -3. Осадков за этот месяц выпало 35, 2 %, то есть 69 % от климатической нормы.

Солнце радовало петербуржцев 12 и 13 января.