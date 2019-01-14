Летом Петербургу дадут статус исторического поселения

Летом 2019 года Петербургу присвоят статус исторического поселения. В июле в министерстве культуры утвердят границы охраны, пишет «Петербургский дневник». Эти границы определил и предложил комитет по использованию и охране памятников.

«Смысл понятия состоит в том, что есть охрана отдельных памятников, есть зоны охраны, а есть среда общегородская. Вот это и есть историческое поселение», — пояснил глава КГИОП Сергей Макаров.

В этом году в городе собираются отремонтировать храм Святого апостола Петра на Лахтинском проспекте, восстановить деревянную промышленника и мецената Василия Громова в Лопухинском саду, сделать реставрацию интерьеров Аничкова и Юсуповского дворцов, дома Мятлевых на Исаакиевской площади. Также в этот список входят соборная мечеть, фасады Казанского собора и другие здания.

Ранее петербургские депутаты заявили, что намерены привлекать волонтеров к реставрации культурных объектов.