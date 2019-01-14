Смольный рекомендует петербуржцам самостоятельно убирать снег — это полезно для мышц
Комитет по благоустройству Петербурга опубликовал инфографику о пользе работы с широкой лопатой. На картинке отмечено, какие группы мышц задействованы при уборке территории от снега.
«Уборка снега или танец с лопатой - воспринимать физическую активность можно по-разному! Но то, что движение - жизнь это факт! Покачаем мышцы с тренажёрам в виде лопаты», — пишут в Смольном.
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vk.com/kb_spb
Напомним, петербуржцы весь январь жалуются на плохую уборку снега и наледи в городе. Врио губернатора Александр Беглов отчитал чиновников за бездействие и раздал всем лопаты со своим именем, которые быстро стали новым петербургским мемом. Тем не менее, от снега они не сильно помогли.
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