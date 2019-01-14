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Смольный рекомендует петербуржцам самостоятельно убирать снег — это полезно для мышц

Комитет по благоустройству Петербурга опубликовал инфографику о пользе работы с широкой лопатой. На картинке отмечено, какие группы мышц задействованы при уборке территории от снега. 

«Уборка снега или танец с лопатой - воспринимать физическую активность можно по-разному! Но то, что движение - жизнь это факт! Покачаем мышцы с тренажёрам в виде лопаты», — пишут в Смольном. 

  • vk.com/kb_spb

 

Напомним, петербуржцы весь январь жалуются на плохую уборку снега и наледи в городе. Врио губернатора Александр Беглов отчитал чиновников за бездействие и раздал всем лопаты со своим именем, которые быстро стали новым петербургским мемом. Тем не менее, от снега они не сильно помогли. 


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