Петербургский пенсионер сделал метровую снежную копию Исаакиевского собора

Пенсионер из Петербурга Владимир Кузьмин слепил из снега метровую копию Исаакиевского собора. Скульптура находится во дворе его дома на Ланском шоссе.

Для лепки Кузьмин использовал пилу, кухонную терку, картонные коробки и другие подручные средства. Пенсионер долгое время работал водителем и о лепке даже не думал. Он когда несколько лет назад он попробовал сделать снежную скульптуру, у него получилось лучше, чем он ожидал.

В прошлом году копию Исаакие изо льда сделали в подземельях горного парка «Рускеала» .