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Петербургский пенсионер сделал метровую снежную копию Исаакиевского собора

Пенсионер из Петербурга Владимир Кузьмин слепил из снега метровую копию Исаакиевского собора. Скульптура находится во дворе его дома на Ланском шоссе. 

 

  • @fedoseev9804

 

Для лепки Кузьмин использовал пилу, кухонную терку, картонные коробки и другие подручные средства. Пенсионер долгое время работал водителем и о лепке даже не думал. Он когда несколько лет назад он попробовал сделать снежную скульптуру, у него получилось лучше, чем он ожидал. 

В прошлом году копию Исаакие изо льда сделали в подземельях горного парка «Рускеала» .

 


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