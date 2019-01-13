Недавно отреставрированная крыша Витебского вокзала не выдержала снегопадов. Подтаявший снег просочился сквозь кровлю и теперь угрожает свежему ремонту вокзала. 11 января в углу картинного зала «Фонтанка» заметила течь.

Витебский — старейший железнодорожный вокзал в России. Зданий, расположенных на этом месте, было несколько. В 1837 году появилось первое — одноэтажное и деревянное. Оно стало частью железной дороги (кстати, тоже первой в стране), связавшей Санкт-Петербург и резиденцию императорской семьи — Царское село. В октябре в здании Витебского вокзала закончился первый этап реставрации – обновлены фасады, частично восстановлены интерьеры. Но снежная зима в Петербурге поставила под угрозу обновленные интерьеры старейшего в стране вокзала. Фоторепортаж: на Витебском вокзале (старейшем в стране!) закончился первый этап реставрации

Вода в углу картинного зала сопровождала выставку модельера Александра Васильева «Мода русского модерна», которая открылась в здании еще в октябре прошлого года. Пресс-служба Октябрьской железной дороги пояснила, что течь образовалась из-за обледенения сливного отверстия на крыше — из-за этого снег не уходил вовремя, а копился и таял. Но ОЖД успокоили петербуржцев и рассказали, что держат ситуацию под контролем. «В течение всего вчерашнего дня подрядная организация производила очистку крыши. Очистка крыши в период снегопадов проводится на регулярной основе, инженерные службы вокзала держат данный вопрос на контроле», — отметили в пресс-службе.

Вокзал с самого начала своего существования сочетал в себе технологичность и красоту интерьеров – тоже важная для модерна идея. Витражи и 11 лифтов, неубиваемая метлахская плитка на полу, два способа отопления помещений, электричество в сочетании с флоральными мотивами везде, где только можно, – все это поражало посетителей. Впрочем, больше всего удивлялись тому, что пути расположены на втором этаже – это было сделано как раз для того, чтобы эффективнее распределить потоки приезжающих и уезжающих.