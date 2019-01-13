Петербуржец решил показать своему домашнему львенку, что такое русская зима, и выгулял его возле жилых домов

Накануне в Красногвардейском районе Петербурга жильцы ЖК «ЗимаЛето» на проспекте Энергетиков стали свидетелями нестандартной ситуации. Петербуржец решил показать своему домашнему львенку, что такое русская зима, и выгуливал семимесячное животное возле жилых домов. Прохожие и соседи устроили переполох — начали звонить в полицию и МЧС с просьбой разобраться в ситуации.

Фото: Санкт-Петербург: Красивое. Питер: Интересное

«Хозяин при перевозке, видимо, решил показать мохнатому животному, что такое русская зима», — комментируют петербуржцы. «Фонтанка» пишет, что животное — это семимесячная львица Сима. Предпочитает мясо, ласкова, игрива, в процессе может оцарапать, порой рычит. Ее хозяин — 27-летний Александр Васюкович, бывший участник телепроекта «Дом 2» на ТНТ, который в настоящее время занимается персональными тренировками. По словам бывшего участника телестройки, Сима собирает вокруг себя толпу любопытных каждый раз, когда выходит в свет. В большинстве своем они сыплят просьбами сфотографироваться с зверюшкой из жарких Сафари, но бывают и недовольные.