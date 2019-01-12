Синоптики прогнозируют метель и мокрый снег в начале рабочей недели

В начале рабочей недели синоптики прогнозируют метели с мокрым снегом. Пик снегопада пришелся на минувшую пятницу — в выходные ситуация будет поспокойнее.

Воскресенье в Северной столице ожидается преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра упадет до отметки 6 градусов ниже нуля, днем — от 4 до 6 градусов с отметкой минус. С понедельника синоптики прогнозируют снег, в отдельных районах метели с вероятностью налипания снега. Ночью от 4 до 6 градусов ниже нуля, днем — от 1 до 3.

При этом синоптики, как пишет «Деловой Петербург» отмечают сохранение амплитуды колебаний температуры — от почти плюсовой до 10 градусов с отметкой минус.

В пятницу, 11 января, Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выписала 30 протоколов по штрафам за плохую уборку улиц от снега — в общей сложности на 3 млн рублей. 15 петербургских компаний, в том числе банки, магазины и институты, оказались оштрафованы. Среди них отделения банков «ВТБ» И «Возрождение», гипемаркет «О’Кей», Радиевый институт имени Хлопина и другие учреждения, полный список которых можно посмотреть здесь.

Напомним, петербуржцы, живущие на улице Рубинштейна, жалуются на активную работу дорожных служб. Этому поспособствовали погодные условия — в ночное время под окнами горожан с шумом очищают дороги от снега. Тем не менее не все петербуржцы довольны качеством уборки снега. Посмотрите также видео дня: в Сосновом бору под Петербургом произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. Трактор, который занимался уборкой снега в одном из дворов, увяз в нем. На помощь буксующей машине пришел второй трактор, но тоже застрял.