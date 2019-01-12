Петербургские учителя вышли на субботник, чтобы очистить территории школ от снега

В субботу, 12 января, петербургские учителя вышли на субботник — очищать территорию вокруг своих школ от снега. Как пишет «Фонтанка», такие мероприятия прошли сразу в нескольких районах города. Некоторые утверждают, что участие было обязательным.

Несколько учителей из других школ города рассказали, что участие в субботнике было обязательным. «Конечно, нам очень нравится убирать снег в свой выходной», — добавили новоиспеченные коммунальщики из средней школы № 200. Стоит заметить, что в ней учителя отнеслись к уборке с оптимизмом и заметили, что поработать на свежем воздухе полезно, особенно если учитывать тот факт, что территория чистится для детей.

Точное количество школ-участников субботника неизвестно. Один из учителей школы №394 Красносельского района Санкт-Петербурга сообщил, что указание пришло «свыше». «Распоряжение из районной администрации пришло. Ну не распоряжение, а призыв. Вот и убираемся», — сообщил учитель. Директор учебного заведения Анна Трофимова уточнила, что в уборке территории от снега участвовали все учителя школы.

Районные чиновники не оставили учителей в одиночестве и так же вышли на стихийную уборку территорий от снега. Как пишет издание, в тренировочных штанах и кроссовках «бордо размахивал лопатой» глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин — около школы № 291. Из колонок у входа в учреждение играла музыка времен СССР, была организована бесплатная полевая кухня, но такая атмосфера царила не во всех школах города.

«Кроме нас и учителей, участие принимают и жители этого района. Вот — Общество инвалидов пришло нам помочь. Везде готовимся непосредственно к учебному процессу, в понедельник начинаются школы. Видите, стихия какая на улице? Снега выпало очень много, приходится помогать. Вышли на так называемый субботник. Распоряжение от районной администрации всем школам выйти на субботник? Нет. А зачем? Все ответственные люди. Никто не рассчитывал на стихию, два года не было такого снега. Ну что делать, уберем, да и все», — прокомментировал Виталий Черкашин.

Напомним, активисты городского движения «Красивый Петербург» провели собственный опрос среди горожан и выяснили, как они оценивают уборку снега. Удовлетворенных работой коммунальщиков оказалось меньше 10%. В Петербурге появился новый городской мем — «лопаты Беглова». Александр Беглов предложил раздавать главам районных администраций лопаты со своим именем, а потом заявил, что и сам поучаствует в удалении снега и наледи (стоит отметить, что на учительский субботник таких лопат не завезли). А еще посмотрите видео дня: в Сосновом бору под Петербургом произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. Трактор, который занимался уборкой снега в одном из дворов, увяз в нем. На помощь буксующей машине пришел второй трактор, но тоже застрял.