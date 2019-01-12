Петербуржец, без вести пропавший в Эквадоре девять лет назад, вернулся домой
Петербуржец Максим Бахарев, девять лет считавшийся пропавшим без вести, вернулся на родину. Все это время Максим жил на улицах эквадорской столицы Кито.
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Фото: Moira Ross flickr
Приехав в столицу Эквадора — город Кито — около девяти лет назад, Максим Бахарев практически сразу оказался без средств к существованию и был вынужден жить на улицах. Через некоторое время он попал в поле зрения эквадорской социальной службы и стал находиться под их патронажем.
«Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства. Ему оказали помощь и выяснили, что он из России, обратились в консульство, консул сделал запрос по паспорту, после чего и подтвердилось, что он гражданин России», — рассказывает пресс-секретарь посольства России в Эквадоре Андрей Щедрин агенству РИА Новости. После установления личности молодого человека посольство связалось с родителями Максима через социальные сети. Выяснилось, что их сын пропал более восьми лет назад.
Процесс возвращения Максима на родину занял определенное время. «В виду проблем со здоровьем не сразу удалось его отправить в Россию, получилось договориться только с авиакомпанией Lufthansa. И он успешно добрался до Санкт-Петербурга, что подтвердили его родители», — пояснил Щедрин.
Пропавшему петербуржцу рассказали о возвращении в день его 35-летия — 12 декабря российский консул Андрей Алексеев стал тому вестником. На родину Максим вылетел 22 декабря и сразу после приземления встретился с родителями, которые ожидали его в терминале. В пресс-службе посольства также уточнили, что обратный билет был оплачен семьей Бахарева.
На следующий день родители Максима Бахарева отправили патронажной службе слова багодарности и фотографию, на которой они вместе с сыном стоят на заснеженных улицах родного Петербурга.
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