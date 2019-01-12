Петербуржец, без вести пропавший в Эквадоре девять лет назад, вернулся домой

Петербуржец Максим Бахарев, девять лет считавшийся пропавшим без вести, вернулся на родину. Все это время Максим жил на улицах эквадорской столицы Кито.

Приехав в столицу Эквадора — город Кито — около девяти лет назад, Максим Бахарев практически сразу оказался без средств к существованию и был вынужден жить на улицах. Через некоторое время он попал в поле зрения эквадорской социальной службы и стал находиться под их патронажем.

«Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства. Ему оказали помощь и выяснили, что он из России, обратились в консульство, консул сделал запрос по паспорту, после чего и подтвердилось, что он гражданин России», — рассказывает пресс-секретарь посольства России в Эквадоре Андрей Щедрин агенству РИА Новости. После установления личности молодого человека посольство связалось с родителями Максима через социальные сети. Выяснилось, что их сын пропал более восьми лет назад.