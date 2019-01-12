Видео дня: в Петербурге пара снегоуборочных тракторов увязла в снегу
В Сосновом бору под Петербургом произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. Трактор, который занимался уборкой снега в одном из дворов, увяз в нем. На помощь буксующей машине пришел второй трактор, но тоже застрял.
Видео на ироничную песню из скетч-шоу «Деревня дураков» сняли жители дома на Парковой, 50 в Сосновом бору. На нем видно, как снегоуборочный трактор пытается маневрировать, одновременно увязая в снегу. На помощь ему пришел второй трактор, который не смог вытащить коллегу и в итоге увяз в снегу сам. Вытащить буксующие машины смог третий, более мощный и полноприводный. «Даже тракторы застревают, ужас», «Делили территорию!», «Это надо догадаться — ковшом с разгона в колесо толкать», — комментируют «неловкую» ситуацию петербуржцы.
Напомним, петербуржцы, живущие на улице Рубинштейна, жалуются на активную работу дорожных служб. Этому поспособствовали погодные условия — в ночное время под окнами горожан с шумом очищают дороги от снега. Тем не менее не все петербуржцы довольны качеством уборки снега. А в городе появился новый городской мем — «лопаты Беглова». Врио губернатора предложил раздавать главам районных администраций лопаты со своим именем, а потом заявил, что и сам поучаствует в удалении снега и наледи.
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