Видео дня: в Петербурге пара снегоуборочных тракторов увязла в снегу

В Сосновом бору под Петербургом произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. Трактор, который занимался уборкой снега в одном из дворов, увяз в нем. На помощь буксующей машине пришел второй трактор, но тоже застрял.

Видео на ироничную песню из скетч-шоу «Деревня дураков» сняли жители дома на Парковой, 50 в Сосновом бору. На нем видно, как снегоуборочный трактор пытается маневрировать, одновременно увязая в снегу. На помощь ему пришел второй трактор, который не смог вытащить коллегу и в итоге увяз в снегу сам. Вытащить буксующие машины смог третий, более мощный и полноприводный. «Даже тракторы застревают, ужас», «Делили территорию!», «Это надо догадаться — ковшом с разгона в колесо толкать», — комментируют «неловкую» ситуацию петербуржцы.