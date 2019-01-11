В Петербурге проходит конкурс в поддержку граффити — победитель получит мастер-класс от HoodGraff

Проект HoodGraff вместе с депутатом петербургского парламента Денисом Четырбоком объявили конкурс в поддержку граффити — горожанам предлагают сфотографироваться на фоне любимого городского стрит-арта. Снимок нужно выложить «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #мы_за_граффити.

Победителя конкурса определит лично руководитель проекта HoodGraff Артём Бурж. Тому, кто сделает лучшее фото, он проведет индивидуальный мастер-класс по уличному искусству.

«Этим конкурсом мы хотим поддержать и ускорить легализацию граффити в Петербурге, — рассказали «Собака.ru» в HoodGraff. — Победитель получит возможность поучаствовать в нашем новом проекте». Подробности этого проекта пока держаться в секрете.

Конкурс объявили после того, как в администрацию Центрального района Петербурга поступила жалоба на граффити с кадром из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Этот стрит-арт появился там вместо портрета Юрия Шевчука, который закрасили из-за точно такой же жалобы.