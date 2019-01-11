В Петербурге проходит конкурс в поддержку граффити — победитель получит мастер-класс от HoodGraff
Проект HoodGraff вместе с депутатом петербургского парламента Денисом Четырбоком объявили конкурс в поддержку граффити — горожанам предлагают сфотографироваться на фоне любимого городского стрит-арта. Снимок нужно выложить «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #мы_за_граффити.
Победителя конкурса определит лично руководитель проекта HoodGraff Артём Бурж. Тому, кто сделает лучшее фото, он проведет индивидуальный мастер-класс по уличному искусству.
«Этим конкурсом мы хотим поддержать и ускорить легализацию граффити в Петербурге, — рассказали «Собака.ru» в HoodGraff. — Победитель получит возможность поучаствовать в нашем новом проекте». Подробности этого проекта пока держаться в секрете.
Конкурс объявили после того, как в администрацию Центрального района Петербурга поступила жалоба на граффити с кадром из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Этот стрит-арт появился там вместо портрета Юрия Шевчука, который закрасили из-за точно такой же жалобы.
В администрации ответили, что работы по устранению граффити относятся к сезонным и выполняются только при плюсовой температуре воздуха.
Ранее депутат Денис Четырбок подготовил законопроект о легализации граффити на фасадах петербургских зданий. Документ предварительно одобрен.
Напомним, в Петербурге разгорелась настоящая «война с граффити». Самым громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В итоге художники из объединения HoodGraff уничтожили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать. Это случилось после того, как неизвестные оставили на нем надпись «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.
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