Петербуржцы смогут пополнять «Подорожник» с помощью Telegram-бота

У петербуржцев появился новый способ пополнять «Подорожник» — специальный Telegram-бот под названием @OplataTransportaBot. Об этом рассказали в канале «Метро. Повседневности».

Чтобы пополнить баланс, нужно найти бот и нажать на «Старт». После этого система присылает инструкцию для внесения денег. Если это необходимо, бот может прислать вам кассовый чек.

Пополнить «Подорожник» до настоящего времени можно было на станциях метрополитена (через кассы и автоматы), а также по SMS и через мобильное приложение.