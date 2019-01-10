Петербуржцы восстановили граффити с дверью в советский Новый год

Петербуржцы решили самостоятельно восстановить граффити художника Паши Каса, который нарисовал дверь в советский Новый год на пересечении Суворовского и Невского проспектов. Стрит-арт появился там 6 января, но уже через несколько часов его закрасили коммунальные службы.

Это не первый случай борьбы коммунальщиков с уличными художниками. В сентябре прошлого года изображение Моны Лизы в образе дворника, которое поместил на стену здания на улице Жуковского, 49 Паша Кас еще в 2016 году, закрасили, тем самым уничтожив. «Будем рады новым творениям этого крутого стрит-артиста. Надеемся, что он согласится оформить с нами один из заброшенных щитков в центре. На них рука у коммунальщиков не поднимется. Товарищ Беглов подтвердит», — рассказали о планах активисты «Центрального района за комфортную среду обитания».

Напомним, уличный художник из Алма-Аты Паша Кас посвятил свою новую стрит-арт работу воспоминаниям о праздновании Нового года в СССР. На стене дома на углу Суворовского и Невского проспектов изображена приоткрытая дверь, за которой девочка в школьной форме с узнаваемым фартучком наряжает праздничную елку.