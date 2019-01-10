На YouTube появился канал «Ленинбург», где рассказывают о культуре, истории и архитектуре Петербурга
Тележурналист Павел Никифоров запустил YouTube-канал «Ленинбург», на котором публикуются видео о культуре, истории и архитектуре Петербурга. «Каждый новый выпуск мы разговариваем об одном конкретном городском явлении с нашим очередным героем», — пишет автор.
Уже сейчас на канале можно посмотреть два ролика: на первом экскурсовод Михаил Крайнов рассказал про «несбывшийся Ленинград», а на втором специалист по спортивной архитектуре Дмитрий Козлов говорит про стадион «Кировец».
Никифоров сообщил изданию «Бумага», что этот проект некоммерческий, роликами он занимается в свободное время. Уже готово 10 выпусков, например про историю петербургской фотографии и петербургскую музыку.
Ранее журналист Александр Малич запустил новое YouTube-шоу об искусстве, которое назвыается «Хот культур». Туда будут приглашать режиссеров, художников, музыкантов и других деятелей культуры. Первым гостем стал Борис Пиотровский.
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