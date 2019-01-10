На YouTube появился канал «Ленинбург», где рассказывают о культуре, истории и архитектуре Петербурга

Тележурналист Павел Никифоров запустил YouTube-канал «Ленинбург», на котором публикуются видео о культуре, истории и архитектуре Петербурга. «Каждый новый выпуск мы разговариваем об одном конкретном городском явлении с нашим очередным героем», — пишет автор.

Уже сейчас на канале можно посмотреть два ролика: на первом экскурсовод Михаил Крайнов рассказал про «несбывшийся Ленинград», а на втором специалист по спортивной архитектуре Дмитрий Козлов говорит про стадион «Кировец».