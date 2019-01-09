Уикенд в Петербурге с 10 по 13 января
Голливудская версия «1+1» и мелодрама с Дженнифер Лопес «Начни сначала» в прокате, постановка инженерного театра АХЕ и лекции о метро, моде и синдроме самозванца — как весело провести выходные в городе.
с 10 января
Фильм «1+1: Голливудская история» / The Upside
Американская версия французского комедийного хита «1+1», основанного на реальных событиях. Сюжетная линия осталась прежней, а главный бонус голливудского прочтения – Николь Кидман в роли правой руки миллиардера, не ладящей с его новым помощником – лишенном родительских прав чернокожим экс-преступником.
Американская версия французского комедийного хита «1+1», основанного на реальных событиях. Сюжетная линия осталась прежней, а главный бонус голливудского прочтения – Николь Кидман в роли правой руки миллиардера, не ладящей с его новым помощником – лишенном родительских прав чернокожим экс-преступником.
с 10 января
Фильм «Крид 2» / Creed II
Восьмая часть истории про боксера Рокки Бальбоа. Впрочем, герой Сильвестра Сталлоне теперь не выходит на ринг сам, а тренирует молодых и амбициозных спортсменов.
Восьмая часть истории про боксера Рокки Бальбоа. Впрочем, герой Сильвестра Сталлоне теперь не выходит на ринг сам, а тренирует молодых и амбициозных спортсменов.
с 10 января
Фильм «Начни сначала» / Second Act
Жизнеутверждающая мелодрама с Дженнифер Лопес. Ее героиня Майя преодолевает синдром самозванца с помощью фальшивого резюме – так ее принимают на работу в большую корпорацию.
Жизнеутверждающая мелодрама с Дженнифер Лопес. Ее героиня Майя преодолевает синдром самозванца с помощью фальшивого резюме – так ее принимают на работу в большую корпорацию.
с 10 января
Фильм «Черная полоса» / Fleuve noir
Детективный триллер с Венсаном Касселем и Роменом Дюрисом. Комиссар расследует дело об исчезновении подростка. Подозрительными ему начинают казаться все: от матери и немногословного отца ребенка до школьного учителя, вызвавшегося помочь в поисках.
Детективный триллер с Венсаном Касселем и Роменом Дюрисом. Комиссар расследует дело об исчезновении подростка. Подозрительными ему начинают казаться все: от матери и немногословного отца ребенка до школьного учителя, вызвавшегося помочь в поисках.
с 10 января
Фильм «Путь домой» / A Dog's Way Home
Трогательная семейная мелодрама о потерявшейся собаке Белле, которая ищет путь домой к любимому хозяину, переживая множество приключений: от дружбы с рысью до спасения людей под снежными завалами.
Трогательная семейная мелодрама о потерявшейся собаке Белле, которая ищет путь домой к любимому хозяину, переживая множество приключений: от дружбы с рысью до спасения людей под снежными завалами.
11, 14 января
19:00
НеБДТ
Спектакль «НДТ, ЁПэРэСэТэ!»
В НеБДТ Льва Эренбурга – премьера спектакля-эксперимента режиссера Кирилла Семина «НДТ, ЁПэРэСэТэ!», напоминающего театральные капустники. Постановку с живой музыкой планируют играть на все праздники: от Нового года до 8 марта .
В НеБДТ Льва Эренбурга – премьера спектакля-эксперимента режиссера Кирилла Семина «НДТ, ЁПэРэСэТэ!», напоминающего театральные капустники. Постановку с живой музыкой планируют играть на все праздники: от Нового года до 8 марта .
11 января
23:59
RAF25
Вечеринка Eternal Poetry
В техно-клубе RAF25, расположенном в бункере, пройдет лирический рейв в честь презентации альбом поэтессы Варвары Рубановской.
В техно-клубе RAF25, расположенном в бункере, пройдет лирический рейв в честь презентации альбом поэтессы Варвары Рубановской.
12 января
12:00
коворкинг «Ясная поляна»
Лекция о петербургском метро
Преподаватель кафедры «Тоннели и метрополитены» Санкт-Петербургского университета путей сообщения Дмитрий Графов прочитает в ДК Льва Лурье занимательную лекцию о подземке: например, правда ли в метро со времен холодной войны есть гигантские туалеты, а также в каких частях города и почему никогда не будут строиться новые станции. Встреча пройдет в коворкинге «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого, 1-3).
Преподаватель кафедры «Тоннели и метрополитены» Санкт-Петербургского университета путей сообщения Дмитрий Графов прочитает в ДК Льва Лурье занимательную лекцию о подземке: например, правда ли в метро со времен холодной войны есть гигантские туалеты, а также в каких частях города и почему никогда не будут строиться новые станции. Встреча пройдет в коворкинге «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого, 1-3).
12 января
17:00
«ОхтаЛаб»
Встреча с директором AdVita Еленой Грачевой
Административный директор AdVita, литературовед и преподаватель 610-й гимназии Елена Грачева даст открытое интервью в благотворительном проекте «Диалоги о счастье». 12 января она поговорит с ведущей — журналисткой Шекией Абдуллаевой — о жизни и фонде: том, как она стала общественным деятелем будучи учителем русского языка и литературы, а также как ей удается все совмещать. Билеты можно приобрести здесь. Все вырученные средства будут переданы в пользу подопечных AdVita — детей и взрослых с онкологическими заболеваниями.
Административный директор AdVita, литературовед и преподаватель 610-й гимназии Елена Грачева даст открытое интервью в благотворительном проекте «Диалоги о счастье». 12 января она поговорит с ведущей — журналисткой Шекией Абдуллаевой — о жизни и фонде: том, как она стала общественным деятелем будучи учителем русского языка и литературы, а также как ей удается все совмещать. Билеты можно приобрести здесь. Все вырученные средства будут переданы в пользу подопечных AdVita — детей и взрослых с онкологическими заболеваниями.
12-13 января
18:00
«Порох»
Премьера театрального проекта «Глория Транзит»
В субботу и воскресенье инженерный театр АХЕ в пространстве «Порох» (шоссе Революции, 84) проведет два постновогодних вечера без телевизора и оливье в стиле «Сиюминутного кабаре «Глория Транзит»». На сцене: Максим Исаев, Павел Семченко, Гала Самойлова, Владимир Варнава и многие другие. Это будут первые пробы к новому спектаклю по «Гаргантюа и Пантагрюэлю», премьера которого назначена на конец марта.
В субботу и воскресенье инженерный театр АХЕ в пространстве «Порох» (шоссе Революции, 84) проведет два постновогодних вечера без телевизора и оливье в стиле «Сиюминутного кабаре «Глория Транзит»». На сцене: Максим Исаев, Павел Семченко, Гала Самойлова, Владимир Варнава и многие другие. Это будут первые пробы к новому спектаклю по «Гаргантюа и Пантагрюэлю», премьера которого назначена на конец марта.
12 января
19:30
киноцентр «Родина»
Спецпоказ фильма «Орландо»
В субботу в киноцентре «Родина» покажут картину «Орландо» с Тильдой Суинтон в главной роли. Фильм – экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф, в котором актриса в объективе камеры российского оператора Алексея Родионова предстает в изысканных нарядах и декорациях то холодной Англии, то торжественного Константинополя.
В субботу в киноцентре «Родина» покажут картину «Орландо» с Тильдой Суинтон в главной роли. Фильм – экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф, в котором актриса в объективе камеры российского оператора Алексея Родионова предстает в изысканных нарядах и декорациях то холодной Англии, то торжественного Константинополя.
12 января
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Raro Music Label Night
В Stackenschneider в субботу – гастроли столичного импринта Raro Music. Выступят главные его резиденты: Артемий Anrilov, Саша Deep Square, петербургский музыкант Paul Iudin и основатель лейбла — Дмитрий JCB.
В Stackenschneider в субботу – гастроли столичного импринта Raro Music. Выступят главные его резиденты: Артемий Anrilov, Саша Deep Square, петербургский музыкант Paul Iudin и основатель лейбла — Дмитрий JCB.
13 января
15:00
ОхтаЛаб
Лекция «Дай себя разоблачить: как побороть синдром самозванца»
В ОхтаЛабе в воскресенье коуч Ольга Полищук расскажет о так называемом «синдроме самозванца», а также как его побороть и отличить действительную некомпетентность от желания постоянно развиваться. Вход свободный по регистрации.
В ОхтаЛабе в воскресенье коуч Ольга Полищук расскажет о так называемом «синдроме самозванца», а также как его побороть и отличить действительную некомпетентность от желания постоянно развиваться. Вход свободный по регистрации.
13 января
15:00
Шереметевский дворец – Музей музыки
Лекция Мэган Виртанен
В рамках программы ДК Льва Лурье историк моды Мэган Виртанен в Шереметевском дворце прочтет лекцию о том, как балет изменил фэшн-индустрию: от костюмов Коко Шанель к «дягилевскому» «Голубому экспрессу» до работ Пьера Кардена для Майи Плисецкой.
В рамках программы ДК Льва Лурье историк моды Мэган Виртанен в Шереметевском дворце прочтет лекцию о том, как балет изменил фэшн-индустрию: от костюмов Коко Шанель к «дягилевскому» «Голубому экспрессу» до работ Пьера Кардена для Майи Плисецкой.
13 января
18:00
«Мастерская»
Спектакль «Довлатов. P.P.S.»
В театре «Мастерская» Григория Козлова – премьера спектакля «Довлатов. P.P.S.». Его для недавних студентов режиссера поставила их педагог Алла Зимина. Литературная основа проекта, как несложно догадаться, рассказы Сергея Довлатова.
В театре «Мастерская» Григория Козлова – премьера спектакля «Довлатов. P.P.S.». Его для недавних студентов режиссера поставила их педагог Алла Зимина. Литературная основа проекта, как несложно догадаться, рассказы Сергея Довлатова.
13 января
18:00
«Аврора»
Премьера фильма «Наше время»
В воскресенье в кинотеатре «Аврора» до официального проката в России покажут новый фильм мексиканца Карлоса Рейгадаса «Наше время», участвовавший в конкурсе Венецианского кинофестиваля. В центре сюжета – отношения поэта Хуана и его жены, меняющиеся из-за появления американца Фила.
В воскресенье в кинотеатре «Аврора» до официального проката в России покажут новый фильм мексиканца Карлоса Рейгадаса «Наше время», участвовавший в конкурсе Венецианского кинофестиваля. В центре сюжета – отношения поэта Хуана и его жены, меняющиеся из-за появления американца Фила.
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