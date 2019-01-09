12 января 12:00 коворкинг «Ясная поляна»

Лекция о петербургском метро



Преподаватель кафедры «Тоннели и метрополитены» Санкт-Петербургского университета путей сообщения Дмитрий Графов прочитает в ДК Льва Лурье занимательную лекцию о подземке: например, правда ли в метро со времен холодной войны есть гигантские туалеты, а также в каких частях города и почему никогда не будут строиться новые станции. Встреча пройдет в коворкинге «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого, 1-3).