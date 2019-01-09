18+

Уикенд в Петербурге с 10 по 13 января

Голливудская версия «1+1» и мелодрама с Дженнифер Лопес «Начни сначала»  в прокате, постановка инженерного театра АХЕ и лекции о метро, моде и синдроме самозванца — как весело провести выходные в городе.  

Пт 11 января Сб 12 января ВС 13 января

 

с 10 января

Фильм «1+1: Голливудская история» / The Upside

Американская версия французского комедийного хита «1+1», основанного на реальных событиях. Сюжетная линия осталась прежней, а главный бонус голливудского прочтения – Николь Кидман в роли правой руки миллиардера, не ладящей с его новым помощником – лишенном родительских прав чернокожим экс-преступником.

с 10 января

Фильм «Крид 2» / Creed II

Восьмая часть истории про боксера Рокки Бальбоа. Впрочем, герой Сильвестра Сталлоне теперь не выходит на ринг сам, а тренирует молодых и амбициозных спортсменов.

с 10 января

Фильм «Начни сначала» / Second Act

Жизнеутверждающая мелодрама с Дженнифер Лопес. Ее героиня Майя преодолевает синдром самозванца с помощью фальшивого резюме – так ее принимают на работу в большую корпорацию.

с 10 января

Фильм «Черная полоса» / Fleuve noir

Детективный триллер с Венсаном Касселем и Роменом Дюрисом. Комиссар расследует дело об исчезновении подростка. Подозрительными ему начинают казаться все: от матери и немногословного отца ребенка до школьного учителя, вызвавшегося помочь в поисках.

с 10 января

Фильм «Путь домой» / A Dog's Way Home

Трогательная семейная мелодрама о потерявшейся собаке Белле, которая ищет путь домой к любимому хозяину, переживая множество приключений: от дружбы с рысью до спасения людей под снежными завалами.

11, 14 января

19:00

НеБДТ

Спектакль «НДТ, ЁПэРэСэТэ!»

В НеБДТ Льва Эренбурга – премьера спектакля-эксперимента режиссера Кирилла Семина «НДТ, ЁПэРэСэТэ!», напоминающего театральные капустники. Постановку с живой музыкой планируют играть на все праздники: от Нового года до 8 марта .

11 января

23:59

RAF25

Вечеринка Eternal Poetry

В техно-клубе RAF25, расположенном в бункере, пройдет лирический рейв в честь презентации альбом поэтессы Варвары Рубановской.

12 января

12:00

коворкинг «Ясная поляна»

Лекция о петербургском метро

Преподаватель кафедры «Тоннели и метрополитены» Санкт-Петербургского университета путей сообщения Дмитрий Графов прочитает в ДК Льва Лурье занимательную лекцию о подземке: например, правда ли в метро со времен холодной войны есть гигантские туалеты, а также в каких частях города и почему никогда не будут строиться новые станции. Встреча пройдет в коворкинге «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого, 1-3).

12 января

17:00

«ОхтаЛаб»

Встреча с директором AdVita Еленой Грачевой

Административный директор AdVita, литературовед и преподаватель 610-й гимназии Елена Грачева даст открытое интервью в благотворительном проекте «Диалоги о счастье». 12 января она поговорит с ведущей — журналисткой Шекией Абдуллаевой — о жизни и фонде: том, как она стала общественным деятелем будучи учителем русского языка и литературы, а также как ей удается все совмещать. Билеты можно приобрести здесь. Все вырученные средства будут переданы в пользу подопечных AdVita — детей и взрослых с онкологическими заболеваниями.

12-13 января

18:00

«Порох»

Премьера театрального проекта «Глория Транзит»

В субботу и воскресенье инженерный театр АХЕ в пространстве «Порох» (шоссе Революции, 84) проведет два постновогодних вечера без телевизора и оливье в стиле «Сиюминутного кабаре «Глория Транзит»». На сцене: Максим Исаев, Павел Семченко, Гала Самойлова, Владимир Варнава и многие другие. Это будут первые пробы к новому спектаклю по «Гаргантюа и Пантагрюэлю», премьера которого назначена на конец марта.

12 января

19:30

киноцентр «Родина»

Спецпоказ фильма «Орландо»

В субботу в киноцентре «Родина» покажут картину «Орландо» с Тильдой Суинтон в главной роли. Фильм – экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф, в котором актриса в объективе камеры российского оператора Алексея Родионова предстает в изысканных нарядах и декорациях то холодной Англии, то торжественного Константинополя.

12 января

23:59

Stackenschneider

Вечеринка Raro Music Label Night

В Stackenschneider в субботу – гастроли столичного импринта Raro Music. Выступят главные его резиденты: Артемий Anrilov, Саша Deep Square, петербургский музыкант Paul Iudin и основатель лейбла — Дмитрий JCB.

13 января

15:00

ОхтаЛаб

Лекция «Дай себя разоблачить: как побороть синдром самозванца»

В ОхтаЛабе в воскресенье коуч Ольга Полищук расскажет о так называемом «синдроме самозванца», а также как его побороть и отличить действительную некомпетентность от желания постоянно развиваться. Вход свободный по регистрации.

13 января

15:00

Шереметевский дворец – Музей музыки

Лекция Мэган Виртанен

В рамках программы ДК Льва Лурье историк моды Мэган Виртанен в Шереметевском дворце прочтет лекцию о том, как балет изменил фэшн-индустрию: от костюмов Коко Шанель к «дягилевскому» «Голубому экспрессу» до работ Пьера Кардена для Майи Плисецкой.

13 января

18:00

«Мастерская»

Спектакль «Довлатов. P.P.S.»

В театре «Мастерская» Григория Козлова – премьера спектакля «Довлатов. P.P.S.». Его для недавних студентов режиссера поставила их педагог Алла Зимина. Литературная основа проекта, как несложно догадаться, рассказы Сергея Довлатова.

13 января

18:00

«Аврора»

Премьера фильма «Наше время»

В воскресенье в кинотеатре «Аврора» до официального проката в России покажут новый фильм мексиканца Карлоса Рейгадаса «Наше время», участвовавший в конкурсе Венецианского кинофестиваля. В центре сюжета – отношения поэта Хуана и его жены, меняющиеся из-за появления американца Фила.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также