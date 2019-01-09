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Волонтеров хотят привлечь к реставрации памятников Петербурга

  • Фото: КГИОП 

Петербургские депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова внесли на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому волонтеров можно будет привлекать к реставрации объектов культурного наследия Петербурга. 

В настоящее время всем, кто принимает участие в реставрационных работах, необходимо наличие специальной лицензии. Такие меры принимаются для того, чтобы памятникам культуры и архитектуры не нанесли непоправимый урон во время реставрации. 

Но авторы инициативы отмечают, что нередко при реставрации нужно провсти такие работы, при которых квалификация не требуется, например расчистить прилегающую к памятнику территорию. Этим вполне могут заняться добровольцы. При этом законопроект предполагает, что работы волонтеров будут контролировать более опытные специалисты. 

Напомним, в прошлом году в Петербурге учредили новый праздник — День волонтера, который отмечают 5 декабря.  Автором поправок в закон «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» также выступил Денис Четырбок. 

 


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