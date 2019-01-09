Активисты рассказали, как петербуржцы оценили качество уборки снега

Активисты городского движения «Красивый Петербург» провели собственный опрос среди горожан и выяснили, как они оценивают уборку снега.

5 % петербуржцев считает, что коммунальные службы справились с уборкой на «отлично». Еще 2 % думает, что была проведена хорошая работа.

Неудовлетворительной уборку снега назвали 47 % горожан, а каждый пятый и вовсе не заметил работы по уборке снега.

В опросе принимали участие более 1000 человек.

Пожаловаться на некачественную очистку территорий можно по горячей линии Комитета по благоустройству по номеру 576-14-83, также работает круглосуточная дежурная служба комитета: 314-60-13.

Ранее синоптики сообщили, что город ожидает еще несколько ней снегопада.