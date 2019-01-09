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В Петербурге ожидают ветер, снег и гололедицу

  • Фото: @andrei_mikhailov

Синоптики из городского Гидроментцентра рассказали, какая погода ждет петербуржцев в среду, 9 января. Местами будет идти небольшой снегопад, который продолжиться до завтрашнего утра. Также в городе будет умеренный ветер, а температура воздуха не опустится ниже -6 градусов. 

На улицах Петербурга будет гололедица. 

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в январе 2019 года. По предварительным данным синоптиков, по всей России температура воздуха в пределах нормы или немного выше.

На северо-западе страны, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, выпадет больше нормы осадков. Температура — от -4 до -9 градусов. 

Общие тенденции в прогнозе на декабрь, январь и февраль говорят о том, что зима в целом не будет суровой, говорят синоптики. 


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