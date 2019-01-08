Вифлеемская звезда, укротители пламени и возрождающийся феникс: в Петербурге завершается Фестиваль огня
7 и 8 января в Петерурге проходил Фестиваль огня, главной темой которого стало Рождество. Фасад здания Биржи на стрелке Васильевского острова превратился в холст, на котором появлялись 3D проекции Вифлеемской звезды, часового механизма и других различных узоров. В программе фестиваля зажигались фейерверки, показывались огненные и световые представления от пиротехнических команд Санкт-Петербурге, Москвы и Эстонии. Первый день фестиваля завершился масштабным салютом. «Собака.ru» собрала подборку фотографий с двухдневного пиротехнического шоу.
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Всех с рождеством христовым 😉 Санкт Петербург Стрелка Васильевского Острава. Фестиваль огня и света! Фаер шоу. Фейерверк #фестивальогня #фестивальогняспб #санктпетербург #спб❤️ #впитережить❤️ #рождествохристово #фаершоу #стрелкавасильевскогоострова❤️ #растральныеколонны #москва🇷🇺 #сегоднярождество #узбекистан🇺🇿 #украина💙💛 #таджикистан🇹🇯 #литва #прибалтика #феерверк #феерверки
Ранее организаторы фестиваля сообщали об ограничении движения — с 17:00 до 22:30 проезд по Биржевой площади, Дворцовому мосту и Университетской набережной будет закрыт. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», прилегающие к стрелке Васильевского острова улицы заполнены автомобилистами, которые стоят в пробках.
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День 1. Пока все по плану , удалось посетить фестиваль огня 🤩😍💥🔥🔥🔥Очень красивое и зрелищное мероприятие , приуроченное к Рождеству 🎄🎄🎄!) даже не смотря на великое множество людей, впечатления остались самые приятные и незабываемые. 🥳🥳🥳🤩 P.s. Салют 🎇, и несмотря на возраст всегда любуюсь с удовольствием ))) продолжаем заряжаться силами и энергией на весь 2019 год ))) #санктпетербург#фестивальогняспб#2019#январю#любимыйгород❤️
«Главная цель — сделать Санкт-Петербург прекрасным не только в белые ночи, но и в белые дни. Мы это делаем для того, чтобы сезонности в Петербурге не существовало, чтобы туристы к нам приезжали летом, зимой, весной и осенью», — рассказала о замысле фестиваля, который продет в Северной столице во второй раз, руководитель пресс-службы комитета по развитию туризма Алена Королькова. Именно это ведомство поддерживает фестиваль.
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