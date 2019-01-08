Вифлеемская звезда, укротители пламени и возрождающийся феникс: в Петербурге завершается Фестиваль огня

7 и 8 января в Петерурге проходил Фестиваль огня, главной темой которого стало Рождество. Фасад здания Биржи на стрелке Васильевского острова превратился в холст, на котором появлялись 3D проекции Вифлеемской звезды, часового механизма и других различных узоров. В программе фестиваля зажигались фейерверки, показывались огненные и световые представления от пиротехнических команд Санкт-Петербурге, Москвы и Эстонии. Первый день фестиваля завершился масштабным салютом. «Собака.ru» собрала подборку фотографий с двухдневного пиротехнического шоу.

Ранее организаторы фестиваля сообщали об ограничении движения — с 17:00 до 22:30 проезд по Биржевой площади, Дворцовому мосту и Университетской набережной будет закрыт. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», прилегающие к стрелке Васильевского острова улицы заполнены автомобилистами, которые стоят в пробках.

«Главная цель — сделать Санкт-Петербург прекрасным не только в белые ночи, но и в белые дни. Мы это делаем для того, чтобы сезонности в Петербурге не существовало, чтобы туристы к нам приезжали летом, зимой, весной и осенью», — рассказала о замысле фестиваля, который продет в Северной столице во второй раз, руководитель пресс-службы комитета по развитию туризма Алена Королькова. Именно это ведомство поддерживает фестиваль.