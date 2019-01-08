Путин пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж

Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог попасть в Государственный Эрмитаж. Во время рождественского визита в Петербург президент намеривался попасть в музейный комплекс на Дворцовой площади, но не смог. Выходной не стал исключением для президента. 7 января, как и в любой другой понедельник, Эрмитаж был закрыт.

Обращаясь к губернатору Калининградской области Антону Алиханову, лидер государства пожаловался, что не смог попасть в музейный комплекс. «Хотел вчера (в понедельник. — прим. ред.) сходить в Эрмитаж, говорят: «Эрмитаж закрыт»», — рассказал Путин. RT также сообщает, что президент России указал местонахождение главный музеев — они расположены в крупных городах, что вызывает неудобства. По его словам, если бы сеть филиалов крупных музеев была более развитой и в регионах страны, проблем бы не возникало.

Напомним, в преддверии нового года Эрмитаж традиционно показал дары, преподнесенные музею в уходящем году. Одним из них был фельдмаршальский жезл Российской империи, инкрустированный бриллиантами и сапфирами. Жезл был передан Эрмитажу президентом России Владимиром Путиным. На заседании президентского совета по культуре, который проходит в Константиновском дворце 15 декабря Директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский рассказал о необходимости сохранить неделимость музейных комплексов. «Предлагаем забрать строительное дело от культурных учреждений. Мы не справляемся», — сказал Пиотровский. А в декабре петербуржец решил продать автограф президента России (всего-то за 40 тысяч рублей).