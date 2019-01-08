Спасенного из сетей тюленя разыскивают для того, чтобы вылечить
Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» пытаются найти отпущенного на свободу тюлененка, которого на днях удалось спасти из сетей. В них малыш запутался и не смог двигаться.
Спасательной операцией занимались сотрудники порта «Приморск», возле которого было найдено израненное сетями животное, поэтому оказать первую помощь пострадавшему сотрудникам фонда не удалось.
Молодого тюленя 2018 года рождения заметили в водах возле порта «Приморск» 4 января. Сотрудники порта вытащили запутавшегося и израненного тугими сетями тюлененка, а после выпустили на свободу. Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» считают, что ему необходима срочная помощь, иначе сильно израненное животное «зимой, скорее всего, погибнет». Они просят любого, кто обладает информацией о возможном местонахождении пострадавшего тюлененка, сообщить об этом.
Напомним, в Институте океанологии рассказали, для чего нерпам устанавливают GPS-трекеры. В 2016 году в Петербурге спасли самого маленького тюлененка в мире. В Центр реабилитации морских млекопитающих поступил крошечный детеныш ладожской кольчатой нерпы — специалисты назвали 4-килограммового зверя самым маленьким в мире тюленем, попавшим на лечение. Животное на днях подобрали в Ленобласти в поселке Свирица. А в мае прошлого года тюлень Гоглик, спасенный петербуржцами в феврале, вернулся в море.
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