Спасенного из сетей тюленя разыскивают для того, чтобы вылечить

Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» пытаются найти отпущенного на свободу тюлененка, которого на днях удалось спасти из сетей. В них малыш запутался и не смог двигаться.

Спасательной операцией занимались сотрудники порта «Приморск», возле которого было найдено израненное сетями животное, поэтому оказать первую помощь пострадавшему сотрудникам фонда не удалось.

Молодого тюленя 2018 года рождения заметили в водах возле порта «Приморск» 4 января. Сотрудники порта вытащили запутавшегося и израненного тугими сетями тюлененка, а после выпустили на свободу. Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» считают, что ему необходима срочная помощь, иначе сильно израненное животное «зимой, скорее всего, погибнет». Они просят любого, кто обладает информацией о возможном местонахождении пострадавшего тюлененка, сообщить об этом.