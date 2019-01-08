Петербуржцы заметили в канаве сбитого лося и забили тревогу

В сообществе «ДТП и ЧП» пытаются понять, кому следует звонить в таких ситуациях. Горожане ищут контакты лесничего, который курирует данную территорию. «Во все экстренные службы и егерю позвонил перед публикацией. Там как то без вдохновения ответили», — рассказывает Виктор Леонов, который и заметил животное. Другие пользователи шутят о «годовом запасе тушенки». «Просто отвратительно, когда при виде раненого животного возникают мысли добить его вместо спасения», — недоумевают в комментариях. Пользователи также сетуют на то, что спасать самому животное нельзя, так как действия в отношении лося можно признать «актом незаконной добычи».

Напомним, в начале декабря петербуржец спас утку, вмерзшую в лед Крюкова канала. Птицу заметили со Старо-Никольского моста. Прохожие сначала попытались пробить лед камнями, и, когда это не получилось, один из них спустился к утке на тросе. В марте у Летнего сада спасли вмерзшую в лед Фонтанки чайку. Год назад, 10 января, спасатели нырнули в ледяной канал Грибоедова, чтобы спасти вмерзшую в лед чайку. Спасателей вызвал петербуржец Павел Каравашкин, который написал об этом пост на своей странице ВК.