Кировский завод в Петербурге стал персонажем настольной игры
Кировский завод в Петербурге стал новым персонажем настольной игры «Большая Настолка». Художник Владимир Лопатин, известный под псевдонимом «Питерский панк», взял за основу персонажа логотип завода.
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Здесь и далее фото: сообщество "Питерский панк"
В 2019 году Лопатин собирается создать новые игральные карты, изображения на которых будут связаны с событиями и мероприятиями, в которых он принимает участие. Одним из них стал Кировский завод. Пользователи сравнивают героя с Железной няней из «Смешариков». «Забавно было оживлять огромную шестеренку с буквой «К» в центре, я боялся, что получится лажа. Потом я подумал, что такому суровому персонажу не хватает оружия, именно в этот момент я вспомнил о гербах, которые украшают станцию метро Кировский Завод. Три кирпичных трубы я нарисовал в самый последний момент работы над персонажем. Мне просто казалось, что чего-то не хватает, и я добавил трубы и дым», — рассказал художник в собственном сообществе.
Владимир Лопатин, известный как «Питерский панк» занимается созданием комиксов и настольных игры, а также работает иллюстратором в одном из издательств города. За основу нового персонажа — шестеренки — был взят логотип завода, который можно наблюдать на старых фотографиях ДК им. И. И. Газа. В настоящий момент Лопатин занимается разработкой изображений, которые появятся на игральных картах в новой версии «Большой Настолки».
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