Кировский завод в Петербурге стал персонажем настольной игры

В 2019 году Лопатин собирается создать новые игральные карты, изображения на которых будут связаны с событиями и мероприятиями, в которых он принимает участие. Одним из них стал Кировский завод. Пользователи сравнивают героя с Железной няней из «Смешариков». «Забавно было оживлять огромную шестеренку с буквой «К» в центре, я боялся, что получится лажа. Потом я подумал, что такому суровому персонажу не хватает оружия, именно в этот момент я вспомнил о гербах, которые украшают станцию метро Кировский Завод. Три кирпичных трубы я нарисовал в самый последний момент работы над персонажем. Мне просто казалось, что чего-то не хватает, и я добавил трубы и дым», — рассказал художник в собственном сообществе.