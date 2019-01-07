В Ленобласти выделят полмиллиарда рублей на реализацию инициатив местных жителей

Власти Ленинградской области в первом квартале текущего года проведут конкурс проектов по благоустройству, которые предложат местные жители. На выделенные 500 млн рублей власти планируют реализовать 252 проекта в 191 муниципальном образовании за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Среди вопросов изменений, которые интересуют жителей, ремонт дорог, оборудование детских игровых и спортивных площадок, объектов пожарной безопасности, водоснабжения и водоотведения, уличного освещения, газоснабжения, обустройство контейнерных площадок, благоустройство парков и скверов, придомовых территорий. Реализация всех этих вопросов будет проходить по проектам, которые будут инициировать сами жители Ленобласти.

«Ленинградская область внесла ряд предложений в Государственную думу РФ по улучшению процесса инициативного бюджетирования. Мы предлагаем законодательно предусмотреть возможность избирать несколько старост в крупных поселениях. И чтобы это было возможно сделать не только по представлению схода жителей, но и на конференции — собрании делегатов от жителей населенного пункта», — рассказала председатель комитета по местному самоуправлению Ленобласти Лира Бурак.

В 2018 году впервые с подачи инициативных комиссий Ленобласти были проведены ряд работ. По итогам года было реализовано 853 проекта в 167 поселениях. Общая сумма субсидий, выделенных из областного бюджета муниципальным образованиям на воплощение в жизнь этих проектов, составила 203,8 млн рублей.