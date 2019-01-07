На Фестивале огня в Петербурге покажут пиротехническое шоу и проекции в 3D

На Фестивале огня, который пройдет в Петербурге 7 и 8 января, покажут пиротехнический спектакль, лазерное шоу и трехмерную проекцию. Мероприятие приурочено к празднованию Рождества, а светопреставления пройдут на Стрелке Васильевского острова.

На фасаде здания Биржи на Васильевском острове вновь зажгут Вифлеемскую звезду — главный символ празднования. Об этом сегодня, 7 января, сообщает ТАСС. «Возвращаясь к символу фестиваля —Вифлеемской звезде, которая вновь зажжется на фасаде, ознаменовав собой Рождество, мы идем дальше и даем возможность каждому зрителю в этом году зажечь свою собственную рождественскую звезду», — рассказала режиссер фестиваля Екатерина Стрельцова. Впервые будут использованы технологии дополненной реальности — каждому посетителю будет предложено отсканировать QR-код и с помощью специального приложения на смартфоне воспользоваться дополненной реальностью и «насладиться волшебством, которое будет происходить прямо на их глазах».

В организации фестиваля принимали участие digital-художники. Помимо зажжения звезды, над зданием Биржи пронесется Феникс, возродившийся из пепла. За пиротехнические действа отвечают команды из Санкт-Петербурга, Москвы, а также их эстонские коллеги. Также пройдет выступление театра огня, лазерные шоу и соревнования по «укрощению» пламени — хэдлайнером фестиваля станет рекордсмен по выдуванию огня Сергей Порицкий. Фестиваль начнется 7 и 8 января в 19:00, как только небо над Петербургом погрузится в вечерние краски. Организаторы фестиваля также сообщают, что в связи с проведением мероприятия с 17:00 до 22:30 движение по Биржевой площади, Дворцовому мосту и Университетской набережной будет закрыто.

«Главная цель — сделать Санкт-Петербург прекрасным не только в белые ночи, но и в белые дни. Мы это делаем для того, чтобы сезонности в Петербурге не существовало, чтобы туристы к нам приезжали летом, зимой, весной и осенью», — рассказала о замысле фестиваля, который продет в Северной столице во второй раз, руководитель пресс-службы комитета по развитию туризма Алена Королькова. Именно это ведомство поддерживает фестиваль.