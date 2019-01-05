«Архивы Петербурга» поделились историями о первых елочных игрушках России
В сообществе «Архивы Петербурга», которое ведет архивный комитет Петербурга, опубликовали историю о первых елочных игрушках России, датированных началом 20 века. Съедобные фигурки, фольгированные яблоки, позолоченные бусы и папье-маше, которые изначально продавались в кондитерских магазинах города.
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Здесь и далее фото: сообщество "Архивы Санкт-Петербурга"
Первыми елочными украшениями служили съедобные фигурки из карамели, шоколада и марципана. Также в фольгу оборачивали яблоки, различные орехи и печенье. Позже уже несъедобные игрушки из картона, бумаги и ваты также можно было найти в кондитерских. Комитет сообщает, что, по мере роста популярности, елочные украшения начали продавать повсеместно — от мелочных лавок до больших магазинов.
«Выбор был огромен: помимо ставших уже привычными сладостей, позолоченные или посеребренные стеклянные шары, сосульки и бусы, разнообразные фигурки из папье-маше, ярко раскрашенные и покрытые бертолетовой солью, придававшей им блеск и твердость. Недорогие игрушки изготавливались рабочими артелями из проволоки и бумаги, из ваты и вареного крахмала, воска, картона, фольги», — рассказывают историю игрушек «Архивы Петербурга».
Во многих семьях также существовала традиция делать елочные украшения своими руками. Так петербуржцы приобретали небольших куколок и сами шили им праздничные одеяния. Кто-то вырезал рождественских феери из бумаги или ткани. Популярными были елочные игрушки, изготовленные в технике дрезденского картонажа — они продавались в виде листов с вытисненными деталями, которые надо было самостоятельно выдавить и склеить из двух половинок фигурки. «В мое детство еще делали некоторые игрушки в школе и дома. Шары из старых открыток, гирлянды из бумаги, клоунов из яиц. Сейчас этим мало кто будет заниматься», — вспоминают петербуржцы. А кто-то делится своим опытом. «Я делаю игрушки на елку — вышиваю ленточками. Может, потомки сохранят», — рассказывают в комментариях.
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