«Архивы Петербурга» поделились историями о первых елочных игрушках России

В сообществе «Архивы Петербурга», которое ведет архивный комитет Петербурга, опубликовали историю о первых елочных игрушках России, датированных началом 20 века. Съедобные фигурки, фольгированные яблоки, позолоченные бусы и папье-маше, которые изначально продавались в кондитерских магазинах города.

Первыми елочными украшениями служили съедобные фигурки из карамели, шоколада и марципана. Также в фольгу оборачивали яблоки, различные орехи и печенье. Позже уже несъедобные игрушки из картона, бумаги и ваты также можно было найти в кондитерских. Комитет сообщает, что, по мере роста популярности, елочные украшения начали продавать повсеместно — от мелочных лавок до больших магазинов.

«Выбор был огромен: помимо ставших уже привычными сладостей, позолоченные или посеребренные стеклянные шары, сосульки и бусы, разнообразные фигурки из папье-маше, ярко раскрашенные и покрытые бертолетовой солью, придававшей им блеск и твердость. Недорогие игрушки изготавливались рабочими артелями из проволоки и бумаги, из ваты и вареного крахмала, воска, картона, фольги», — рассказывают историю игрушек «Архивы Петербурга».