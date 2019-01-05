В Петербурге пройдет первая в 2019 году акция «РазДельный Сбор»

Сегодня, 5 января, в Петербурге пройдет первая в этом году акция по раздельному сбору мусора «РазДельный Сбор». Подойти к сдаче мусора «с умом» можно в 15 районах города.

Акция организована экологическим движением «РазДельный Сбор» при содействии Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Во многих районах города акция отменена, но по 15 адресам, подробнее о которых можно узнать здесь, можно сдать отходы для переработки. В переработку принимается 10 видов изделий — пластиковые бутылки, контейнеры и прочие изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты, упаковки Тетра-Пак, макулатура, стеклянные банки и бутылки, металлические консервные банки, компакт-диски. На каждой точке сбора волонтеры будут помогать новичкам разбираться в особенностях маркировок и видах вторичного сырья. Чем опасны маркировки «эко» и «био» и как заняться раздельным сбором, не вставая с дивана?