В Петербурге пройдет первая в 2019 году акция «РазДельный Сбор»
Сегодня, 5 января, в Петербурге пройдет первая в этом году акция по раздельному сбору мусора «РазДельный Сбор». Подойти к сдаче мусора «с умом» можно в 15 районах города.
Акция организована экологическим движением «РазДельный Сбор» при содействии Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Во многих районах города акция отменена, но по 15 адресам, подробнее о которых можно узнать здесь, можно сдать отходы для переработки. В переработку принимается 10 видов изделий — пластиковые бутылки, контейнеры и прочие изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты, упаковки Тетра-Пак, макулатура, стеклянные банки и бутылки, металлические консервные банки, компакт-диски. На каждой точке сбора волонтеры будут помогать новичкам разбираться в особенностях маркировок и видах вторичного сырья.
Комитет по благоустройству Петербурга сообщает, что сдать некоторые виды отходов можно не во всех районах — например, вышеупомянутые стеклянные бутылки. Это связано с появлением новых возможностей для переработки вторсырья. Организаторы призывают петербуржцев пользоваться пунктами и контейнерами, отмеченными на карте, и приносить на акцию только те виды вторсырья, которые нельзя сдать поблизости.
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