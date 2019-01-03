В Петербурге на фасаде доходного дома Станового заметили треснувший горельеф
Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» заметили треснувший горельеф на фасаде бывшего доходного дома Станового на Мытнинской улице, 19. Градозащитники опасаются, что он может обрушиться в любой момент.
Доходный дом Станового 1912 года постройки. Здание в стили модерн спроектировал архитектор Михаил Еремеев. В этом доме находились самые первые бани, которые работали даже в блокаду. Горельеф представляет собой изображение женщины, обнимающей детей. В комментариях треснувшее украшение сравнивают с другим похожим случаем — обрушением горельефных изображений женщин на фасаде дома Николаевых на Банковском переулке, которое произошло снова в декабре прошлого года. В декабре 2017 года он также треснул и отошел от фасада. Тогда неизвестные попытались отремонтировать украшение своими руками и залили треснувшую скульптуру неизвестным составом. В КГИОП отметили, что такие восстановительные работы были выполнены непрофессионально и необходимо провести их по всем нормам, но никто реставрацией так и не занялся.
В комментариях рассказывают о том, что по соседству находится уже расселенное здание по причине аварийного состояния. Петербуржцы также предполагают, что «трещит» не горельеф, а капитальная стена. «Даже не сомневаюсь, что отвалится сам, кто то подберёт и увезёт себе на дачу. Так уже было: с треснувшими витражами в парадных, спиленными частями старинных решёток и оград, заменяемых новоделами, старыми табличками с названием улиц и многим другим», — высказываются горожане.
Напомним, в ноябре городские активисты и местные жители провели проверку зданий на Моховой улице. Движения «Красивый Петербург» и «Центральный район за комфортную среду обитания» пришли к неутешительным выводам о состоянии дома, в котором когда-то снимали «Собачье сердце» — дом страхового общества «Россия» назвали «памятником разрухи и коррупции». Несколько дней спустя возле него открыли памятник героям одноименного фильма.
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