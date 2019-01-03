В Петербурге на фасаде доходного дома Станового заметили треснувший горельеф

Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» заметили треснувший горельеф на фасаде бывшего доходного дома Станового на Мытнинской улице, 19. Градозащитники опасаются, что он может обрушиться в любой момент.

Здесь и далее фото: Центральный район за комфортную среду обитания



Доходный дом Станового 1912 года постройки. Здание в стили модерн спроектировал архитектор Михаил Еремеев. В этом доме находились самые первые бани, которые работали даже в блокаду. Горельеф представляет собой изображение женщины, обнимающей детей. В комментариях треснувшее украшение сравнивают с другим похожим случаем — обрушением горельефных изображений женщин на фасаде дома Николаевых на Банковском переулке, которое произошло снова в декабре прошлого года. В декабре 2017 года он также треснул и отошел от фасада. Тогда неизвестные попытались отремонтировать украшение своими руками и залили треснувшую скульптуру неизвестным составом. В КГИОП отметили, что такие восстановительные работы были выполнены непрофессионально и необходимо провести их по всем нормам, но никто реставрацией так и не занялся.