В центре Петербурга на прохожих рухнул щит культурного центра ГУ МВД

Вечером 2 января на Невском проспекте, 148 рухнул шестиметровый афишный щит культурного центра ГУ МВД, под ним оказались прохожие, троих госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и Мариинскую больницу. Комитет по печати Смольного отметил, что щит не является городской собственностью.

По предварительным данным, причиной обрушения конструкции стала усталость металла. «Фонтанка» сообщает, что он также не принадлежит ведомству и не состоит на балансе ГУ МВД Санкт-Петербурга по причине того, что культурный центр, располагающийся неподалеку от места происшествия, на Харьковской улице, не зарегистрирован в качестве юридического лица.

В настоящий момент следственный комитет инициировал проверку по факту происшествия. «Если выяснится, что собственник установил их незаконно, он будет оштрафован, и его принудят снести конструкции. Также мы выясним, размещал ли культурный центр ГУ МВД афиши с мероприятиями на этих щитах, и если да, то на каком основании», — комментирует представитель ГУ МВД Сергей Серезлеев.