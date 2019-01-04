UNIQLO и буше приготовили новогодние подарки победителям конкурса

UNIQLO и буше приготовили петербуржцам новогодний сюрприз: красивый конкурс с отличными призами. Выложите до 13 января креативное фото стаканчика с кофе из лимитированной серии с праздничным дизайном и выиграйте один из двенадцати призов, состоящих из сертификатов на шопинг в UNIQLO Галерея и покупки в любой кофейне буше.

В честь трехлетия UNIQLO в Петербурге давний партнер бренда кофейни буше выпустили лимитированную серию стаканчиков для кофе, приготовленного на вынос, с новогодними иллюстрациями художника Евгении Макаровой. Эти стаканчики и стали темой творческого конкурса в Instagram.

Для победы в конкурсе «UNIQLO x буше: 3 года UNIQLO в Санкт-Петербурге» нужно выполнить следующие шаги:

— быть подписчиком @uniqlo_russia и @bushe.bakery;

— иметь открытый аккаунт или открыть его на время проведения конкурса;

— выложить фотографию или видео со стаканчиком из лимитированной коллекции буше с праздничным дизайном;

— рассказать свою историю про Новый год в Санкт-Петербурге, которая случилась с вами или о которой вы мечтаете;

— не забыть добавить к посту хэштег #busheuniqlo2018 и отметить на фото и в тексте @uniqlo_russia и @bushe.bakery;

— передать эстафету своим друзьям, отметив их в тексте своего поста.

Успеть все это надо до 13 января.



16 января конкурсная комиссия UNIQLO и буше выберет 12 победителей, которые получат сертификаты на 3000 рублей на шопинг в магазине UNIQLO Галерея в Санкт-Петербурге и сертификаты на 1500 рублей на покупку любой продукции в любом буше в городе.

Полные правила конкурса здесь. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀