UNIQLO и буше приготовили новогодние подарки победителям конкурса
UNIQLO и буше приготовили петербуржцам новогодний сюрприз: красивый конкурс с отличными призами. Выложите до 13 января креативное фото стаканчика с кофе из лимитированной серии с праздничным дизайном и выиграйте один из двенадцати призов, состоящих из сертификатов на шопинг в UNIQLO Галерея и покупки в любой кофейне буше.
В честь трехлетия UNIQLO в Петербурге давний партнер бренда кофейни буше выпустили лимитированную серию стаканчиков для кофе, приготовленного на вынос, с новогодними иллюстрациями художника Евгении Макаровой. Эти стаканчики и стали темой творческого конкурса в Instagram.
Для победы в конкурсе «UNIQLO x буше: 3 года UNIQLO в Санкт-Петербурге» нужно выполнить следующие шаги:
— быть подписчиком @uniqlo_russia и @bushe.bakery;
— иметь открытый аккаунт или открыть его на время проведения конкурса;
— выложить фотографию или видео со стаканчиком из лимитированной коллекции буше с праздничным дизайном;
— рассказать свою историю про Новый год в Санкт-Петербурге, которая случилась с вами или о которой вы мечтаете;
— не забыть добавить к посту хэштег #busheuniqlo2018 и отметить на фото и в тексте @uniqlo_russia и @bushe.bakery;
— передать эстафету своим друзьям, отметив их в тексте своего поста.
Успеть все это надо до 13 января.
16 января конкурсная комиссия UNIQLO и буше выберет 12 победителей, которые получат сертификаты на 3000 рублей на шопинг в магазине UNIQLO Галерея в Санкт-Петербурге и сертификаты на 1500 рублей на покупку любой продукции в любом буше в городе.
Полные правила конкурса здесь. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Напомним, что первый долгожданный магазин UNIQLO в Санкт-Петербурге открылся 4 декабря 2015 года в ТРЦ «Галерея». Уже 3 года глобальный бренд из Японии предлагает жителям города высокий уровень сервиса, функциональную, качественную и комфортную одежду, созданную в рамках концепции UNIQLO LifeWear («Одежда для жизни»). UNIQLO по традиции благодарит своих покупателей за выбор, который они совершают, приходя в магазин за качественной и удобной одеждой. Основываясь на японских ценностях: простоте, качестве и долговечности, бренд выпускает мужскую, женскую и детскую коллекции, которые постоянно совершенствуются, добавляя тепло, легкость и комфорт в жизнь человека. Сегодня в городе работает уже шесть магазинов UNIQLO.
В честь празднования дня рождения бренд запустил кампанию «3 года UNIQLO в Санкт-Петербурге. Спасибо, что вы с нами!» и весь декабрь радовал своих покупателей подарками и интересными событиями. В частности проектом Life Lab и серией лекций «Люди и их истории», подготовленными вместе с буше. События проходили на двух площадках: в UNIQLO Галерея и в новом пространстве Кофе Лаб от буше. В серии паблик-токов приняли участие персональный стилист и блогер Анастасия Парфенова, актриса Полина Филоненко, куратор и стрит-арт продюсер Альбина Мотор, хореограф Владимир Варнава.
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