«Опять метель»: Петербург встречает новый год снегопадом

В Ленобласти снегопад становится опасным. «В ожидании спасительного трактора МЧС обещал метель, снегопад и перебои с электропитанием из-за налипания мокрого снега на линиях электропередач», — пишут на своих страницах петербуржцы. В Пулкове задерживаются пять рейсов по России — в Сочи, Калининград, Надым и Москву. Время ожидания — от 4,5 до 11 часов. Однако снегопад стал и полезным. 16-летняя девушка спрыгнула с 9 этажа дома по проспекту Энгельса, но, несмотря на высоту, сумела выжить и отделаться сотрясением мозга и небольшой раной. «Фонтанка» пишет, что после новогодних каникул девочка сможет пойти в школу — и благодарить надо дворников, которые собрали снег в большой сугроб под окнами многоэтажки.