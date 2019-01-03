«Опять метель»: Петербург встречает новый год снегопадом
К вечеру 2 января, как и обещали синоптики, в Петербург пришла сильная метель. По прогнозам метеорологов, снегопад продолжится 3 и 4 января, а порывы ветра будут достигать 12 м/с. Несмотря на предупреждения, петербуржцы выходят на улицы и встречают новый год с его главным сезонным атрибутом — снегом. «Собака.ru» собрала кадры из социальных сетей.
-
@romahram
-
@theaterphotos
-
@aleksandrkuznetsov7077
В Ленобласти снегопад становится опасным. «В ожидании спасительного трактора МЧС обещал метель, снегопад и перебои с электропитанием из-за налипания мокрого снега на линиях электропередач», — пишут на своих страницах петербуржцы. В Пулкове задерживаются пять рейсов по России — в Сочи, Калининград, Надым и Москву. Время ожидания — от 4,5 до 11 часов. Однако снегопад стал и полезным. 16-летняя девушка спрыгнула с 9 этажа дома по проспекту Энгельса, но, несмотря на высоту, сумела выжить и отделаться сотрясением мозга и небольшой раной. «Фонтанка» пишет, что после новогодних каникул девочка сможет пойти в школу — и благодарить надо дворников, которые собрали снег в большой сугроб под окнами многоэтажки.
-
@anastasiayoon
-
@anna.book.spb
-
@vasiliy78rus
-
@theaterphotos
Посмотреть эту публикацию в Instagram
К своему стыду сегодня первый раз в жизни побывала в Выборге🙈 (Под девизом лучше поздно, чем никогда!) . #интересныефакты о городе 1) Когда-то тут проходила граница между Новгородскими и Шведскими землями. 2) #Выборг был основан Шведами в средневековье, в качестве крепости. Шведы владели землями почти 4 столетия. 3) Новгородцы не раз пытались вернуть себе земли, но безуспешно. 4) Выборг смог войти в состав России при Петре I, боялся наш Царь за новую столицу) 5) Город побывал и в руках Финов, что оставило огромный след, множество архитектурных творений выполнены именно Финами, а вот русские много чего разрушили, но на то были свои причины. 6) Выборг героически пережил две стопроцентные смены населения, довольно быстро восстановился после Второй Мировой войны . Что на фото: 1) крепость с которой началась история города 2) медведь охранял вокзал, имел 3 братьев, вокзал был взорван и 2 брата «погибли» один остался невредимым, этого товарища реставрировали но оставили шрамы, как напоминание о печальном прошлом 5) Лось стоит с финских времён, не был задет никакими обстрелами и имеет брата близнеца в Финляндии (выселенные скучающие по своему лосику Фины попросили архитектора повторить свой шедевр) (((говорят если потереть ноги лосю, ваши ноги болеть перестанут, потёрли, сидим ждём результат))) 6) Закрома нашего Эрмитажа не имеют границ, так что часть экспонатов приезжают сюда, делаются очень интересные и уютные тематические выставки. 7) Учебные заведения❤️ . Как проходила экскурсия: Серое-серое небо, 8 фоток цветные😅...и уносит меня и уносит меня.... а ещё засыпает снегом и мочит дождем, с погодой как всегда не везёт) . Видите вон там такое чёрное пятно? Это памятник Пётру I😂😂😂 (когда видимость и слышимость стала ну просто нулевой;) . Хочу вернуться сюда летом!!! . #ленобласть#зима#векжививекучись#экскурсия#замок#снег#метель#вьюга#пурга#сказка#зимняясказка
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.