Из Финляндии идет сильный шторм: там 83 тысяч домов без света, валит деревья, задерживают поезда

По данным Метеорологического института Финляндии, в ночь на 2 января туда пришел и бушует шторм «Аапели". Порывы ветрам, который валит деревья и опоры линий электропередачи, достигали 41,6 м/с (соответствует 150 км/ч), а волны — 7,9 метров. Без света, по информации распределительной компании Energiateollisuus, остаются более 83 тысяч домов.

Жителям рекомендуют не выходить из дома, в расписаниях поездом дальнего следования задержки до полутора часов. Сбои коснулись пути следования между Хельсинки, Турку, Оулу, Ювяскюля, Тампере, а «Аллегро» пока ходит по расписанию. Паромы Tallink Siljasta и Viking Line из-за шторма проходили Аланды без остановки.