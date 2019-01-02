Из Финляндии идет сильный шторм: там 83 тысяч домов без света, валит деревья, задерживают поезда
По данным Метеорологического института Финляндии, в ночь на 2 января туда пришел и бушует шторм «Аапели". Порывы ветрам, который валит деревья и опоры линий электропередачи, достигали 41,6 м/с (соответствует 150 км/ч), а волны — 7,9 метров. Без света, по информации распределительной компании Energiateollisuus, остаются более 83 тысяч домов.
Жителям рекомендуют не выходить из дома, в расписаниях поездом дальнего следования задержки до полутора часов. Сбои коснулись пути следования между Хельсинки, Турку, Оулу, Ювяскюля, Тампере, а «Аллегро» пока ходит по расписанию. Паромы Tallink Siljasta и Viking Line из-за шторма проходили Аланды без остановки.
Добавим, что в Санкт-Петербурге синоптики пообещали приход сильной метели к вечеру 2 января. По прогнозам метеорологов, порывы ветра достигнут 12 м/с, а снегопад продолжится 3 и 4 января. МЧС просит петербуржцев отказаться от автомобилей в преддверии непогоды.
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