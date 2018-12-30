Петербуржцы смогут пополнять «Подорожник» в автобусах

Чтобы пополнить проездной билет, петербуржцам больше не придется посещать вестибюль метро. О новой опции, благодаря которой зачисление ресурса на «Подорожник» станет возможным и в наземном транспорте города, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

Петербург станет первым городом России, в котором внедрена подобная услуга. После пополнения проездного билета через специальную форму на сайте , «Подорожник» необходимо приложить к терминалу, принимающему оплату проезда через банковские карты и смартфоны с функцией бесконтактного платежа — он находится при входе во вторую дверь. Перед активацией система спишет оплату поездки, а затем терминал отобразит надпись «Запись пополнения. Приложите карту». После записи данных появится сообщение об успешном пополнении с указанием зачисленной суммы. Введение опции в обиход произойдет в январе 2019 года.

Пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс» уточняет, что новая система оплаты позволит повысить удобство использования «Подорожника», а также значительно сэкономит время пассажиров, которое они затрачивают на оплату билета.

Напомним, летом этого года стало известно о том, что «Подорожник» разрешат пополнять в супермаркетах Петербурга. В нескольких районах Петербурга до конца 2018 года установят 30 активаторов для пополнения проездных.