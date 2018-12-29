Новый год ограничит движение в центре Петербурга

Проведение праздничных мероприятий ограничит движение в центре Петербурга на новогодних каникулах, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. «Рождественская звезда. Фестиваль огня» перекроет движение по Биржевой площади и Биржевому проезду с 22:00 4 января до 6:00 5 и 6, а также 7 января с 18:00 до 20:00.

Также 7 и 8 января с 17:00 до 22:00 нельзя будет проехать по Таможенному переулку, Дворцовому мосту, Университетской набережной на участке от Дворцового моста до Менделеевской линии.

С 8:00 5 января до 8:00 8 января движение перекроют по Биржевому проезду на примыкании к Биржевой площади и по крайней правой полосе движения Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.

Ограничения также коснуться Кронштадта: с 23:30 31 декабря до 3:00 1 января для транспорта закроют участок по Коммунистической улице от Манежного переулка до Обводного канала.

В Пушкине перекроют движение на участке Магазейной улицы от Оранжерейной улицы до Леонтьевской улицы с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января.

Ранее стало известно, что в Петербурге в новогоднюю ночь станет втрое больше ночных автобусов.