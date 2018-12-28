Что ждет Петербург в 2019 году?

От выборов до трех новых станций метро: «Собака.ru» рассказывает о главных событиях грядущего года.

Выборы В 2019 году в Петербурге состоятся выборы не только губернатора, но и муниципальных депутатов. Даже несмотря на то, что основной кандидат на пост главы города нам уже известен, чиновники и активисты в этом году будут действовать оживленнее: всем нужно будет найти свое место в новой системе. Очевидно, что изменений в городе и планах на его развитие будет больше – по крайней мере, по сравнению с 2018-м.

«Городские проекты» в Петербурге Воспользоваться ситуацией решили самые видные урбанисты Москвы Илья Варламов и Максим Кац. Их фонд «Городские проекты» объявил «Год Петербурга». Здесь Илья Варламов рассказал «Собака.ru» о главных недочетах нашего города, а вот здесь Максим Кац и архитектор Алексей Арушанян объяснили, как они планируют это изменить. Если коротко: город должен больше ориентироваться на пешеходов, чем на автомобилистов, а чтобы показать, как это сделать, фонд проведет 90 исследований разных проблемных территорий Петербурга и предложит стратегию их изменения.

Откроются все общественные пространства «Лахта-Центра» Все общественные пространства многофункционального комплекса Лахта Центр откроют для посетителей в 2019 году. Генеральный директор комплекса Елена Илюхина рассказывала в интервью «Собака.ru»: «Общедоступные пространства займут почти треть территории. И это не просто функция, дополняющая деловую. Это самостоятельная, важная история для горожан. Думаю, самый большой интерес вызовет смотровая площадка на высоте 360 метров, которая занимает три этажа башни — с 83-го по 86-й. Два этажа на уровне 315 метров займет панорамный ресторан, а у подножия башни разместится амфитеатр с видом на залив на 2000 мест — летняя площадка для концертов и шоу. Будут здесь и детский научно-образовательный центр, планетарий с новейшим оборудованием, зал-трансформер на 500 мест для самых разных событий».

Закончится реставрация Исаакиевского собора (и споры вокруг него) В мае 2019 года закончатся работы в одном из главных соборов города. Сейчас его одели в леса, колоннаду закроют на несколько месяцев, чтобы провести замену настила. Также работы будут вестись рядом с Екатерининским приделом, где свои богослужения хотели проводить представители РПЦ. Эта часть собора закрыта для посещения до 16 января. Будут проведены работы по определению технического состояния гранитного цоколя и исторической облицовки из рускеальского мрамора. Что касается передачи собора РПЦ, то, судя по всему, этот вопрос будет закрыт перед самым Новым годом: соответствующий документ может быть признан недействительным 31 декабря — в этот день пройдет ровно два года с момента его создания.

Велодорожки К 2019 году в Петербурге появится еще 43 км велодорожек. Новые маршруты также построят на юге города — велодорожки общей протяженностью 10 км появятся на улице Типанова (от проспекта Юрия Гагарина — проспекта Славы) до Софийской улицы и от Бухарестской улицы до центра.

Три новые станции метро Три станции Фрунзенского радиуса петербургского метро собирались открыть еще в уходящем году, но «Метрострой» заявил, что не успевает закончить строительство вовремя. Новая дата старта работы «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар» — 27 мая 2019 года.

Тарифы на коммунальные услуги вырастут (дважды!) С 1 января стоимость услуг ЖКХ в Петербурге вырастет на 1,7 %, а с 1 июля – еще на 4,3 %. Также петербуржцы будут платить больше за капитальный ремонт. Ежемесячный взнос увеличится на 1 рубль за квадратный метр. Размер взноса определяется возрастом дома, материалом стен, степенью износа здания и наличием или отсутствием лифта. Также изменится тариф за вывоз мусора: он станет в три раза больше, так как перед Смольным стоит задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году — 100% отходов, образуемых в Петербурге.

Город станет зеленее Правительство выбрало тематику наступающего года — ей станет театр. В 2019 году Петербург украсят более 900 соответствующих тематических клумб. В Смольном выбрали подрядчиков для работ по озеленению, сумма по пяти контрактам, необходимая для восстановления зеленых насаждений, достигла почти 2,5 млрд рублей.

Дороги В следующем году в Петербурге отремонтируют 132 км дорог. Из городского бюджета на это выделят 5 миллиардов рублей. Ремонтные работы проведут на набережной Обводного канала от Подъездного переулка до улицы Циолковского, проспекте Стачек от проспекта Маршала Жукова до улицы Морской Пехоты, Гражданском проспекте от проспекта Маршала Блюхера до Суздальского проспекта, на Заневском проспекте и проспекте Просвещения от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. Помимо этого дорожное полотно заменят на Выборгском шоссе от КАД до границы с Ленобластью, проспекте Авиаконструкторов и Малой Балканской улице от улицы Димитрова до Малой Карпатской улицы.

Начнется реконструкция набережной Карповки Благодаря инициативной группе «Друзья Карповки» на работы выделили 63 млн рублей. Первый этап благоустройства зоны вдоль реки должен быть реализован до 1 сентября 2019 года. Планируется охватить территорию до Первого государственного медицинского университета имени И. П. Павлова — убрать незаконный забор, заменив его решетками на окнах здания по ул. Чапаева, 30, расчистить территорию стоянки маломерных судов, которые находятся здесь без аренды участков, отремонтировать фасады. Ранее активисты установили здесь скамейку в форме рыбы, которая должна символизировать обновление пространства.