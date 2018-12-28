Тепло, как никогда: какой была погода в Петербурге в 2018 году

За что точно стоит поблагодарить уходящий 2018 год, так это за погоду. Мягкая весна, теплое лето, золотая осень и снежная зима – кажется, именно этого мы хотели каждый раз, когда жаловались на беспрерывный холод и слякоть в предыдущие годы. «Собака.ru» вспомнила все температурные рекорды года и подвела итоги вместе с сервисом «Яндекс.Погода».

Весна Как ни странно, началась эта весна с самого холодного дня года: 1 марта столбики термометров опустились до -21,5. Средняя температура этого месяца была -4,4, хотя обычно она составляет -1,1. Апрель был немного теплее, чем обычно (+6 вместо средних +5,1), а вот в мае начались настоящие рекорды: этот месяц стал самым теплым за 100 лет, а среднесуточная температура превысила +15 градусов (вместо 11, 3!).

Более того, месяц был и невероятно сухим: за 30 дней выпало всего 14 мм вместо обычных 46. В начале мая 2017 года в городе шел снег, а в 2018-м уже 13 мая было +27 – этот день стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В период с 9 по 15 мая тучи не закрывали небо ни разу – все семь дней подряд в городе светило солнце.

Лето Лето петербуржцы начали уже изрядно прогретые маем, но год решил не сдавать позиции: в июне средняя температура была +16,2 (обычно 15,7), в июле – +20,8 (вместо +18,8), а в августе – +19,2 (средняя ранее – +16,9). Осадков в июне было намного меньше: 23 мм против обычных 71.

Озеро Донцо

Петербуржцы решили не терять время даром и нашли собственные Сейшелы недалеко от города – озеро Донцо с лазурной водой и белоснежным песком. С 12 июля по 4 августа температура ни разу не опускалась ниже +25. В самый теплый день лета 10 июля было +31,7.

Осень Первая декада сентября стала самой теплой за последние 80 лет, и второй за все время. Средняя температура была аж +18, более жаркая погода стояла только в начале сентября 1938 года. Еще один рекорд был установлен 19 сентября – +23. В целом месяц вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений, средняя температура достигла + 14,5 градусов. Столбик термометра показывал значения выше только в 1934 и 1938 годах.

Октябрь тоже не обошелся без рекордов: вторая декада оказалась самой теплой в истории, средняя температура составила +10.9, перекрыв экстремальные показатели рубежа позапрошлого века. В 1909 году температура воздуха была +10.6, в 1889 году 10.5. Следующий за ними 1907 год уже не превышал по температуре 10 градусов (+9.9). 21 октября стало самым теплым за последние десять лет: столбик термометра поднялся до 11-12 градусов тепла. К тому же, в этом месяце было очень сухо: выпало всего 27 мм осадков вместо обычных 68. Но кроме теплой погоды, этот месяц запомнился и золотой осенью будто с открыток: петербуржцы даже выстраивались в огромные очереди, чтобы погулять по пригородным паркам.

Ноябрь тоже был теплым (+2,8 вместо +0,1) и сухим (20 мм вместо 55 мм). К норме погода начала приближаться только в самом конце месяца: 26 ноября столбик термометра впервые за долгое время опустился ниже нуля.