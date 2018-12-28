Открытое письмо урбанистическому Деду Морозу от Петербурга

Наш архитектурный критик Мария Элькина считает, что Дед Мороз – в каждом из нас. Она составила список из 30 пунктов того, что вполне возможно сделать в Петербурге в следующем году, если сильно захотеть. И мы присоединяемся!

Когда взрослеешь в первый раз, начинаешь догадываться, что Деда Мороза, на самом деле, нет, а подарки приносили родители. Когда взрослеешь второй раз, понимаешь, что дилемму о существовании Деда Мороза, ровно как и любого другого мифологического персонажа, каждый решает для себя. Обращаясь к святым, богам и героям, мы, в общем-то, в первую очередь в себе самих ищем решимость стать лучше. Пожелания на Новый год для Петербурга должны быть не требующими невозможного волшебства, а такими, чтобы их исполнение могло бы хотя бы теоретически уместиться в один год. Ниже в случайном порядке представлен список того, что можно и нужно было бы сделать в Петербурге в 2019-м году.

1. Посадить 100 тысяч деревьев. 2. Начать превращать проспекты на окраинах Петербурга в бульвары. 3. Расширить узкие тротуары везде, где это возможно. 4. Открыть проход от Никольского Морского собора в Никольский садик 5. Сделать как минимум пять дополнительных входов в Александровский парк со стороны Кронверкского проспекта.

Проект судебного квартала

6. Разбить парк на Ватном острове. Подыскать для комплекса зданий судов более подходящее и вызывающее меньше споров место. 7. Принять предложение Михаила Пиотровского о развитии комплекса музея Блокады в Соляном переулке. 8. Не строить музей Блокады на Смольной набережной.

Проект музея блокады

9. Разработать экстренную программу спасения намыва на Васильевском от превращения в спальный район. 10. Ввести в центре города везде платную парковку. Наладить систему сбора штрафов за неоплаченную парковку. 11. Даже не думать повышать цены на парковку, как в Москве. Максимум – 100 рублей в час, и то только на улице Рубинштейна. 12. Начать разрабатывать программу развития общественного транспорта в Петербурге. Она спасет не только от пробок, но и от кризиса ликвидности недвижимости. 13. Раз и навсегда запретить строить переходы-улитки. В идеале – подземные переходы тоже. 14. Распустить градостроительный совет. Вместо него собрать совет экспертов, где будут признанные профессионалы из разных сфер, как местные, так и приглашенные. Это позволит оценивать проекты менее предвзято и провоцировать содержательную публичную дискуссию.

15. Не только не запрещать, но и поощрять летние террасы кафе. Чем их больше – тем лучше. 16. Приглашать в Петербург лучших архитекторов из России и остального мира. 17. Начать очищать воду в заливе и Неве. Сделать так, чтобы в городе стало можно купаться. 18. Снова запустить водный общественный транспорт.

19. Запланировать три больших многофункциональных городских зеленых зоны. Одну из них – на Петровском острове. 20. Придумать программу замены ипотеки на дешевые квартиры на социальную аренду. 21. Начать разрабатывать стратегию развития города. Или хотя бы просто собрать экспертов, которые могли бы это делать.

22. Запретить гранитные скамейки. 23. Отказаться от строительства развязки под мостом Александра Невского. 24. Решить, как можно было бы безболезненно избавиться от трассы вдоль Невы. 25. Строить как можно больше всего временного. Но только красиво.