«Новый год за полтора»: Миша Маркер создал праздничный плакат

Уличный художник Миша Маркер создал в Петербурге новый плакат с надписью «Новый год за полтора». Этот стрит-арт находится на месте его предыдущей работы « Достопочтенный гражданин » с мертвым человеком.

По словам художника, эта работа посвящено закону, принятому в этом году, одним из пунктов которого было приравнивание одного дня пребываия в СИЗО к полутора.

«Тенденции, которые складываются в последнее время, показывают, что от попадания в такую ситуацию не застрахован никто, поэтому я сделал [эту работу] на месте „Достопочтенного гражданина“ как „логичное“ продолжение истории». — цитирует Маркера издание «Бумага».

Миша Маркер известен своими стрит-артами на социальные темы. В своих работах он также осветил тему перевода астрономических наблюдений Пулковской обсерватории на другие базы в «более благоприятных астроклиматических условиях» — этому посвящен плакат «Карцер». На нем изображена птица, похожая на ракету, которая застряла в клетке и не может пробиться к звездам. Также Миша Маркер изобразил Чемпионат Мира по футболу, проходивший этим летом в Санкт-Петербурге, в плакате «Взгляд сверху», на котором в цветах формы сборной России написано «Забей мяч».