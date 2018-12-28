На куполе Казанского собора появилась гигантская икона

Вечером 27 декабря на купол Казанского собора спроецировали икону Божьей материа. Горожане смогут посмотреть на нее до 13 января. На фоне проекции идет хоровое музыкальное сопровождение. Изображние получилось транслировать при помощи шести мощных проекторов.

Икона дополнила традиционное украшение собора, которое состоит из елки, гирлянд на кустарниках и вертепа.

Вертеп (объемные фигуры, изображающие сцену рождения Иисуса Христа) появился у Казанского собора в ноч на 25 декабря. В это время празднуется католическое Рождество.