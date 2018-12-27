Чем запомнится 2018 год Петербургу?
«Собака.ru» вспоминает самые яркие события из жизни города за этот год: смена губернатора, открытие «Севкабель Порта», чемпионат мира и битвы за парки.
Смена главы города
В октябре у Петербурга неожиданно сменился губернатор: Владимир Путин отправил в отставку Георгия Полтавченко, который занимал этот пост семь лет. Запомнился он скорее не деятельностью, а отсутствием оной – в одном из своих редких интервью Полтавченко уверял: «Мне надо меньше мелькать и рассказывать о своей работе, а больше делать, чтобы люди сами ее чувствовали. Стараться понравиться – это не мое». Он действительно не старался понравиться: между поездками на Афон решил передать Исаакиевский собор РПЦ, назвал мост через Дудергофский канал в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова, но главное, с чем будет ассоциироваться его фамилия – «Санкт-Петербург Арена», стоимость которой выросла с 6,7 млрд до 43 млрд рублей. Новый глава города нашелся быстро: на должность исполняющего обязанности назначили 62-летнего Александра Беглова. Здесь мы подробно рассказывали, кто он такой. Выборы губернатора в городе пройдут в следующем году – нынешний врио уже заявил, что пойдет на них как самовыдвиженец.
Чемпионат мира
Как бы мы ни относились к футболу, нельзя не признать, что давно город не был так взбудоражен, как во время Чемпионата мира. Именно ради этих нескольких недель и четырех матчей у нас строились мосты, стадионы и новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая», перекрывали дороги, продлевали время работы метро, запрещали шашлыки и разрешали демонстрировать гомосексуальные связи. Петербург был заполнен тысячами людей из разных стран. Как это отразилось на жизни горожан, мы рассказывали здесь. Активнее матчей во всей стране обсуждали (и осуждали) женщин, которые заводили романы с иностранцами. А звание главного кота города за собой окончательно закрепил оракул Ахилл.
Петербуржцы много боролись за зелень в городе. И несколько раз победили!
Закончен долгий скандал вокруг парка Интернационалистов: в нем не будут возводить ТЦ, договор с застройщиками расторгнут. На месте зелени на Смоленке собирались построить отель, но здесь активисты тоже вступились за территорию и уже добились того, что ее включили в перечень ЗНОП. Защитники парка «радуются, но не расслабляются», готовясь к продолжению судебных разбирательств. Зеленая зона будет и на том самом месте, где много лет собирались возвести театр Аллы Пугачевой. Менее радостные события развернулись на Канонерском острове: там на месте единственной зеленой зоны собираются возвести храм. Несмотря на возмущения местных жителей, городские власти проект согласовали. Кроме того, в Петербурге началась спланированная кампания по возвращению зеленых насаждений в город. Создательница движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника рассказала «Собака.ru», какие действия она планирует предпринять и почему город перестал быть садом.
Выбран проект музея блокады
Важный городской гештальт начал закрываться: скоро у нас наконец появится полноценный (а не две комнатки) музей блокады. После долгих споров и проволочек победителям конкурса проектов признали «Студию 44» Никиты Явейна. В декабре за эту же работу они получили приз на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме, который называют архитектурным Нобелем. Здесь архитектор Иван Кожин объяснил, каким же будет долгожданный музей на Смольной набережной и как он изменит Петербург.
На петербургских мостах появились красивые таблички
В июне художник Юрий Осинин самостоятельно заменил 25 табличек на петербургских мостах — вместо некачественных металлических он в своей мастерской сделал керамические с классическим петербургским шрифтом и оформлением. «Мостотрест» на инициативу отреагировал и уже в июле заказал у городского энтузиаста еще 34 вывески — теперь официальные.
Аэропорт Пулково стал аэропортом Достоевского
В этом году в рамках странной инициативы «Великие имена России» каждому аэропорту страны присвоили имя известного общественного деятеля. С Петербургом произошел конфуз: самое логичное название «Аэропорт Петра I» ушло Воронежу, а нам пришлось довольствоваться Федором Михайловичем Достоевским – в городе уже шутят о том, что вместо терминалов 1 и 2 у нас теперь будут «Бесы» и «Униженные и оскорбленные». Колонку об инциденте для «Собака.ru» написала архитектурный критик Мария Элькина.
На Витебском вокзале закончили первый этап реставрации
В самом красивом вокзале города вовсю идут работы: теперь там можно увидеть помещение легендарного ресторана для I класса, в котором когда-то сидели Николай II, Ахматова, Гумилев и Блок. Здесь сохранился уникальный буфет-прилавок 1904 года с мраморной столешницей, а также двери и росписи в стиле модерн.
Ремонт парадных
В этом году петербуржцы активно взялись за ремонт парадных в собственных домах: кто-то делал сложную реставрацию за свой счет, другие красили стены и двери и заделывали дырки своими руками, кто-то заставил работать ЖКС, а в одной парадной даже развесили копии картин Матисса, Пикассо и Малевича.
Порт Севкабель
Главное общественное пространство года – это, безусловно, «Севкабель Порт», где теперь можно и есть, и танцевать, и покупать, и кататься на коньках и что только не. В сентябре мы делали подробный гид по тогда еще только открывшемуся для свободного посещения «Порту». После этого там успел появиться каток, клуб «ХВ», бар «Мачты», а 2-3 января пройдет Love Fest, на котором выступят «Хлеб», СБПЧ, Луна, Антоха MC, Pompeya, Mujuice, Cream Soda.
Европейский университет
Европейский университет в марте прошлого года по решению суда лишили лицензии, после того, как Рособрнадзор выявил нарушения в работе вуза. Учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, студенты и преподаватели выходили с пикетами в его защиту. После нескольких попыток в августе этого года ЕУ все же удалось вернуть лицензию и вернуться к образовательной деятельности – правда, занятия теперь проходят в менее роскошном здании на Шпалерной.
Город становится экологичнее
Все больше людей задумываются о бережном отношении к природе: летом в Ленинградской области запретили использовать пластик на массовых мероприятиях, а зимой это начали обсуждать и петербургские депутаты. Теперь в городе можно получить деньги за раздельный сбор или сдать вторсырье, не выходя из дома – по пунктам приема его развезет «Экотакси». От простого выбрасывания отказываются в городских барах, меньше пластика становится в сетевых супермаркетах, а для полного zero waste появляются магазины без упаковки и интернет-магазины с эко-мешочками, термокружками и менструальными чашами. Даже модные фотопроекты теперь посвящают проблемам экологии.
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