«Собака.ru» вспоминает самые яркие события из жизни города за этот год: смена губернатора, открытие «Севкабель Порта», чемпионат мира и битвы за парки.

Смена главы города В октябре у Петербурга неожиданно сменился губернатор: Владимир Путин отправил в отставку Георгия Полтавченко, который занимал этот пост семь лет. Запомнился он скорее не деятельностью, а отсутствием оной – в одном из своих редких интервью Полтавченко уверял: «Мне надо меньше мелькать и рассказывать о своей работе, а больше делать, чтобы люди сами ее чувствовали. Стараться понравиться – это не мое». Он действительно не старался понравиться: между поездками на Афон решил передать Исаакиевский собор РПЦ, назвал мост через Дудергофский канал в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова, но главное, с чем будет ассоциироваться его фамилия – «Санкт-Петербург Арена», стоимость которой выросла с 6,7 млрд до 43 млрд рублей. Новый глава города нашелся быстро: на должность исполняющего обязанности назначили 62-летнего Александра Беглова. Здесь мы подробно рассказывали, кто он такой. Выборы губернатора в городе пройдут в следующем году – нынешний врио уже заявил, что пойдет на них как самовыдвиженец.

Выбран проект музея блокады Важный городской гештальт начал закрываться: скоро у нас наконец появится полноценный (а не две комнатки) музей блокады. После долгих споров и проволочек победителям конкурса проектов признали «Студию 44» Никиты Явейна. В декабре за эту же работу они получили приз на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме, который называют архитектурным Нобелем. Здесь архитектор Иван Кожин объяснил, каким же будет долгожданный музей на Смольной набережной и как он изменит Петербург.

На петербургских мостах появились красивые таблички В июне художник Юрий Осинин самостоятельно заменил 25 табличек на петербургских мостах — вместо некачественных металлических он в своей мастерской сделал керамические с классическим петербургским шрифтом и оформлением. «Мостотрест» на инициативу отреагировал и уже в июле заказал у городского энтузиаста еще 34 вывески — теперь официальные.

Аэропорт Пулково стал аэропортом Достоевского В этом году в рамках странной инициативы «Великие имена России» каждому аэропорту страны присвоили имя известного общественного деятеля. С Петербургом произошел конфуз: самое логичное название «Аэропорт Петра I» ушло Воронежу, а нам пришлось довольствоваться Федором Михайловичем Достоевским – в городе уже шутят о том, что вместо терминалов 1 и 2 у нас теперь будут «Бесы» и «Униженные и оскорбленные». Колонку об инциденте для «Собака.ru» написала архитектурный критик Мария Элькина.

На Витебском вокзале закончили первый этап реставрации В самом красивом вокзале города вовсю идут работы: теперь там можно увидеть помещение легендарного ресторана для I класса, в котором когда-то сидели Николай II, Ахматова, Гумилев и Блок. Здесь сохранился уникальный буфет-прилавок 1904 года с мраморной столешницей, а также двери и росписи в стиле модерн.

Порт Севкабель Главное общественное пространство года – это, безусловно, «Севкабель Порт», где теперь можно и есть, и танцевать, и покупать, и кататься на коньках и что только не. В сентябре мы делали подробный гид по тогда еще только открывшемуся для свободного посещения «Порту». После этого там успел появиться каток, клуб «ХВ», бар «Мачты», а 2-3 января пройдет Love Fest, на котором выступят «Хлеб», СБПЧ, Луна, Антоха MC, Pompeya, Mujuice, Cream Soda.