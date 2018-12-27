Фото дня: рядом с «Приморской» появились деревья-призраки

Недалеко от станции метро «Приморская» жители Петербурга заметили деревья, завернутые в белые чехлы. На них кто-то черной краской нарисовал глаза так, что растения стали похожи на призраков.

С наступлением холодов деревья нужно убирать в специальные чехлы, чтобы они не погибли от мороза. Также эти мешки защищают растения от негативного воздействия мегаполиса.