Стало известно, какая погода ждет Петербург в новогодние праздники

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на новогодние праздники. По его словам, горожан ждут «температурные качели»: температура будет то подниматься выше ноля, то снова опускаться. Уже 29 декабря будет потепление, но 30-го снова ожидаются холода.

До 5 января температура воздуха будет в районе -1 — -6 градусов, а во второй половине праздников поднимется до ноля.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в январе 2019 года. По предварительным данным синоптиков, по всей России температура воздуха в пределах нормы или немного выше.

На северо-западе страны, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, выпадет больше нормы осадков.