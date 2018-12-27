Рейтинг: самое читаемое на sobaka.ru за 2018 год

От Татьяны Черниговской до Pharaoh, от самой красивой тюрьмы Петербурга до бесплатных обедов для пенсионеров: эти статьи вы читали активнее остальных в уходящем году.

Знакомьтесь, Александра Синяк – владелица кафе, в котором бесплатно кормят пенсионеров Как петербурженка решила угостить одного пожилого мужчину, а потом начала кормить сотни бабушек и дедушек со всего города.

Как кофе, алкоголь и яйца влияют на ваше сердце — отвечает кардиолог, директор центра им. Алмазова Почему заядлые курильщики могут оставаться здоровыми до глубокой старости, как небольшое количество алкоголя влияет на наше сердце и что врачи думают о кофе и чае?

Александр Цыпкин: «Похоже, мы последнее поколение, которое трахается и видит секс одной из основ жизни» Писатель настаивает, что пророчество Блока «Всегда без спутников, одна» ни в коем случае не должно сбыться.

Сергей Шнуров — Pharaoh: «Ты хакер, а я медвежатник» Лидер группировки «Ленинград» и предводитель рэп-когорты Dead Dynasty для обложки «Собака.ru» нашли не только десять отличий поколения 1990-х от центениалов, но и общий знаменатель — новые поэты ищут новое слово и новый звук.

Исследование: почему Чебурашка — еврей, но при этом не сионист Культовый для всех наших детей мультфильм о Чебурашке и Крокодиле Гене — не просто очередная анимационная история, а нечто большее (и важное) для целого поколения евреев Страны Советов.

Данила Поперечный: «В детсаду я писюн показывал, и все ржали. В принципе, за 20 лет ничего не изменилось» Видеоблогер, стендап-комик и борец с табу и стереотипами собрал Ледовый дворец в Петербурге на шоу «Нелицеприятный», а уже за первые сутки запись этого полуторачасового концерта на YouTube набрала миллион просмотров.

Андрей Курпатов: «Перестаньте развивать мозг» Первый публичный психотерапевт в стране и основатель интеллектуального кластера «Игры разума» Андрей Курпатов написал для нашего сайта колонку о том, почему мы все становимся глупее, но трениги и медитации нам не помогут.

Сэмми Джабраиль: «У меня нет ноги, но я все еще полноценная девушка» 29-летняя петербурженка попала в аварию, изменившую ее жизнь: девушка потеряла правую ногу и теперь вместо отъезда в США борется с болью и меняет отношение к людям с инвалидностью в России.

История «Крестов»: что происходит с самой прогрессивной тюрьмой Европы XIX века? Попали внутрь закрытых помещений, вспомнили их богатую историю и узнали, что здесь происходит сейчас.

Алла Вербер: «Люкс не умрет никогда!» За постами примадонны инстаграма вице-президента компании Mercury и fashion-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер следят триста тысяч подписчиков, а ее теги #япокупаюздесьвсе и #найдитеденьги мы без конца цитируем к месту и не к месту.

Мария Абашова: «Это балет: стоит мне оступиться, через меня перешагнут и пойдут дальше» Прима-балерина Театра Бориса Эйфмана поймала боссанову в «Полутора комнатах» Иосифа Бродского и рассказала о детстве, соперничестве и материнстве.

Татьяна Толстая: «Если я когда-нибудь скажу "кек" — убейте меня» Писательница рассказала, как меняется русский язык, почему слова «доставило» и «эщкере» — это не так уж плохо и пользуется ли она стикерами Telegram со своим изображением.

«В России к такому не готовы»: 5 девушек о лысой голове как новом виде женской сексуальности Отсутствие волос перестало ассоциироваться с болезнями, став настоящим бьюти-трендом. Однако в России ему пока не прижиться.

5 самых красивых особняков императорского Петербурга, о которых вы еще не слышали Гид по самым роскошным зданиям Петербурга, в которых на протяжении нескольких веков сохраняется старинная живопись на стенах, лепнина, скульптуры и камины.