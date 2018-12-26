Стало известно, где в Петербурге можно запускать фейерверки

Для запуска фейерверков и салютов на новогодние праздники в Петербурге подготовили 18 площадок. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу на Неве.

1. Муринский парк, площадка перед ТРК «Родео Драйв», проспект Культуры, 1;

2. Суздальский проспект, у дома № 3/1;

3. Город Сестрорецк, площадь Свободы;

4. Новоизмайловский проспект, 1. Парк Авиаторов;

5. Московское шоссе, 1. Пулковский парк, Парк Городов Героев;

6.Проспект Искровский (между домами № 14 и 20). Парк Строителей;

7. Улица Прибрежная, 9. Аллея славы пожарных;

8. Территория, расположенная между улицей Бухарестской и Загребским бульваром, вблизи дома № 9 по Загребскому бульвару;

9. Пересечение улицы Бухарестской и проспекта Славы, Парк Интернационалистов;

10. Пересечение проспекта Королёва и улицы Ольховая. Парк «Озеро Долгое»;

11. Проспект Косыгина. Парк «Малиновка»;

12. Пушкин, улица Магазейная, 42;

13. Город Павловск, Песчаный переулок, 11/16;

14. Пересечение улицы Литке и дороги к Детско-юношеской спортивной школе, у дома № 11/37;

15. Посёлок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 67-69;

16. Город Петергоф, улица Чебышевская, площадка между домами № 7/1 — 9;

17.Город Петергоф, Ропшинское шоссе, 3/9;

18. Город Ломоносов, площадь у фонтана, улица Александровская, у дома № 32-36.

Спасатели обращают внимание горожан на то, что вся пиротехника должна быть сертифицированна и иметь инструкцию по применению, а также адреса и телефоны проиводителей. Хранить фейрверки нужно в сухом месте.

Если погода ветренная, лучше отказаться от запуска пиротехники. Лица до 18 лет не могут запускать ее без присутствия взрослых.