Стало известно, где в Петербурге можно запускать фейерверки
Для запуска фейерверков и салютов на новогодние праздники в Петербурге подготовили 18 площадок. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу на Неве.
1. Муринский парк, площадка перед ТРК «Родео Драйв», проспект Культуры, 1;
2. Суздальский проспект, у дома № 3/1;
3. Город Сестрорецк, площадь Свободы;
4. Новоизмайловский проспект, 1. Парк Авиаторов;
5. Московское шоссе, 1. Пулковский парк, Парк Городов Героев;
6.Проспект Искровский (между домами № 14 и 20). Парк Строителей;
7. Улица Прибрежная, 9. Аллея славы пожарных;
8. Территория, расположенная между улицей Бухарестской и Загребским бульваром, вблизи дома № 9 по Загребскому бульвару;
9. Пересечение улицы Бухарестской и проспекта Славы, Парк Интернационалистов;
10. Пересечение проспекта Королёва и улицы Ольховая. Парк «Озеро Долгое»;
11. Проспект Косыгина. Парк «Малиновка»;
12. Пушкин, улица Магазейная, 42;
13. Город Павловск, Песчаный переулок, 11/16;
14. Пересечение улицы Литке и дороги к Детско-юношеской спортивной школе, у дома № 11/37;
15. Посёлок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 67-69;
16. Город Петергоф, улица Чебышевская, площадка между домами № 7/1 — 9;
17.Город Петергоф, Ропшинское шоссе, 3/9;
18. Город Ломоносов, площадь у фонтана, улица Александровская, у дома № 32-36.
Спасатели обращают внимание горожан на то, что вся пиротехника должна быть сертифицированна и иметь инструкцию по применению, а также адреса и телефоны проиводителей. Хранить фейрверки нужно в сухом месте.
Если погода ветренная, лучше отказаться от запуска пиротехники. Лица до 18 лет не могут запускать ее без присутствия взрослых.
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