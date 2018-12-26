Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин ушел в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов: Игоря Албина и Михаила Мокрецова. Информация об этом появилась в среду 26 декабря, на сайте Смольного.

Игорь Албин курировал строительство в Петербурге, а Мокрецов был ответственным за финансовый блок. Отмечается, что вице-губернаторы ушли в отставку через неделю после того, как на пресс-конференции Владимиру Путину пожаловались на ввод в эксплуатацию недостроенных домов.

Напомним, Игорь Албин — автор знаменитой фразы про то, что крышу «Зенит-арены» клюют бакланы. Правда, совсем недавно чиновник признался, что выдумал эту историю, чтобы «переключить городскую повестку».

В начале октября Георгий Полтавченко, который занимал пост губернатора Петербурга с 2011 года, ушел в отставку. Исполнять обязанности главы города назначили Александра Беглова.