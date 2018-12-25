Смольный запустит гигантскую проекцию иконы на Казанском соборе
На куполе Казанского собора запустят огромную проекцию иконы Божьей Матери. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу комитета по печати Сергея Серезлеева.
Изображение начнут транслировать 27 декабря в 18 часов с помощью шести мощных проекторов. Икона должна дополнить традиционное украшение собора, которое состоит из елки, гирлянд на кустарниках и вертепа. Фоном к проекции будет звучат записанный хор.
Напомним, вертеп (объемные фигуры, изображающие сцену рождения Иисуса Христа) появился у Казанского собора в ноч на 25 декабря. В это время празднуется католическое Рождество.
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