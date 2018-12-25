В Петербурге посчитали, сколько людей пострадает от ВСД
Петербуржец Данила Горохов создал интерактивную карту, на которой показано, сколько людей пострадает от строительтва Восточного скоростного диаметра в городе. Для этого он воспользовался «магией Python и QGIS».
Около 31 600 горожан проживают вдоль ВСД при прохождении трассы вдоль Хасанской удицы. Если дорогу проложать вдоль улицы Кржижановского, что число жителей увеличится до 37 900 человек. Всего эти люди будут жить в 350 метрах от оси ВСД.
«Трасса пройдёт вблизи жилых кварталов, разрушит крупные стратегически важные производства и навсегда испортит исторический, охраняемый правом вид Московского проспекта!», — рассказывает Анна Медведева, активистка из Московского района. Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский подчеркивает, что строительство ВСД лишит город многих парков и зеленых зон.
Строительство Восточного городского диамерта оценивают в более чем 180 миллиардов рублей. «Есть более умные альтернативные варианты, например широтный маршрут трамвая по югу города по новым связкам улиц и путепроводам, этот вариант будет дешевле и в сто раз эффективнее», — отмечает составитель карты Данила Горохов.
Ранее петербуржец составил интерактивную карту ДТП с участием пешеходов в Петербурге.
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