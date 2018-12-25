В Петербурге посчитали, сколько людей пострадает от ВСД

Петербуржец Данила Горохов создал интерактивную карту, на которой показано, сколько людей пострадает от строительтва Восточного скоростного диаметра в городе. Для этого он воспользовался «магией Python и QGIS».

Около 31 600 горожан проживают вдоль ВСД при прохождении трассы вдоль Хасанской удицы. Если дорогу проложать вдоль улицы Кржижановского, что число жителей увеличится до 37 900 человек. Всего эти люди будут жить в 350 метрах от оси ВСД.