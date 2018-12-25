Перед Казанским собором установили Рождественский вертеп

На месте фонтана рядом с Казанским собором установили рождественский вертеп — объемные фигуры, которые изображают сцену рождения Иисуса Христа. Петербуржцы и гости города делятся фотографиями в социальных сетях.

Вертеп защищен специальным куполом, который не позволит снегу, дождю и вандалам испортить скульпутры. Напомним, 25 декабря католики празднуют Рождество.