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Перед Казанским собором установили Рождественский вертеп

На месте фонтана рядом с  Казанским собором установили рождественский вертеп — объемные фигуры, которые изображают сцену рождения Иисуса Христа. Петербуржцы и гости города делятся фотографиями в социальных сетях.

Вертеп защищен специальным куполом, который не позволит снегу, дождю и вандалам испортить скульпутры. Напомним, 25 декабря католики празднуют Рождество. 

 

 

Еще один вертеп установлен рядом с Анненкирхе — лютеранской церковью Святой Анны. Он сделан вручную, в красивых пастельных тонах, с яркой звездой и фиолетовым волом.

 

Фото: vk.com/annenkirche

 


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