Во вторник петербуржцев ожидает снег и гололедица

25 декабря в Петербурге ожидает облачная, но с прояснениями, погода. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Во второй половине дня пройдет снегопад, порывы ветра достигнут 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дороге и просят быть внимательнее.

Атмосферное давление будет немного понижаться, но в целом останется в пределах нормы.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет петербуржцев в январе 2019 года.

Напомним, в Петербурге подписали постановление о запрете выхода на лед до 15 января. По прогнозам синоптиков, только к этому времени лед станет достаточно прочным. Нарушителям грозят штрафы, которые к тому же ужесточили.