В Петербурге ужесточили контроль за уборкой крыш

ВЛасти Петербурга намерены ужесточить контроль за своевременной уборкой крыш, пишет канал «78» со ссылкой на пресс-службу Смольного. Соответствующее постановление правительства уже подписал врио губернатора Александр Беглов.

«Петербург, как известно, самый северный мегаполис. И это требует от нас системного подхода к состоянию жилого фонда и его содержанию», — заявил Беглов.

Несвоевременную уборку крыш должны выявлять сотрудники районных администраций и составлять акт по каждому случаю. Нарушения должны устранить через сутки, в противном случае составляется второй акт.

За плохую уборку крыш ждет административная ответственность и штраф от одной до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 1 млн рублея для юридических.

Сейчас в Петербурге 13, 5 тысяч домов, которые необходимо очистить от снега.